РОМАН IV ДИОГЕН

Ромáн IV Диогéн ( греч. Ρωμανὸς Δ´ Διογένης) (ок. 1039 — 04.08.1072, о. Проти, близ Константинополя) — византийский полководец, император (1068–1071). Происходил из знатного каппадокийского рода. Его отец, Константин Диоген, являлся военачальником при Василии II Болгаробойце (976–1025), но в правление Романа III Аргира (1028–1034) был осужден за заговор против императора. До восшествия на престол Р. IV Д. был дукой Сердики (ныне София), стал императором благодаря браку с Евдокией Макремволитиссой, вдовой Константина X Дуки. Из-за недовольства семейства Дук Р. IV Д. пришлось дать клятву не претендовать на первенство по отношению к наследникам императора Константина X; он обладал полной свободой в военной сфере, но в гражданских делах его полномочия были ограничены. Стараясь заручиться поддержкой военной аристократии, Р. IV Д. раздавал воинские должности, в том числе представителям Комнинов . Считая главной угрозой турок-сельджуков, Р. IV Д. сосредоточил усилия на восточных рубежах империи, не уделяя внимания борьбе с венграми и норманнами . Сформировав многочисленную, но разнородную армию (включавшую стратиотов из разных областей государства и наемников), Р. IV Д. совершил несколько успешных походов в Сирию, Каппадокию, Месопотамию и Закавказье. В сражении с сельджукским султаном Алп-Арсланом при Манцикерте (ныне Малазгирт) 19 августа 1071 часть византийского вой­ска уклонилась от боя, оставшаяся часть была разбита, император оказался в плену и получил свободу в обмен на ­обещание огромного выкупа. Под давлением семейства Дук императрица Евдокия удалилась в монастырь, а ее сын Михаил VII Дука объявил о низложении Р. IV Д. и провозгласил себя императором. Собрав н­емногочисленные верные отряды, Р. IV Д. попытался вернуть себе власть, но весной 1072 потерпел поражение, был взят в плен и ослеплен. Умер от полученных травм.

Лит. : Сказкин С. Д. История Византии. Т. 2. М., 1967. С. 283–288; Мохов A. C. Византийская армия в правление Романа IV Диогена (1068–1071 гг.) // Античная древность и Средние века. Вып. 34. 2003. С. 275–296; Kaldellis A. Streams of Gold, Rivers of Blood: The Rise and Fall of Byzantium, 955 A.D. to the First Crusade. Oxford, 2017. P. 238–250. А. В. Кузнецов .