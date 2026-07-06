РОЛЬ ИРКУТСКА В ОСВОЕНИИ И РАЗВИТИИ РУССКОЙ АМЕРИКИ

В истории Русской Америки заметное место сыграл Иркутск. Именно этот сибирский город стал отправной точкой в освоении и колонизации новых неизведанных территорий.

Первые путешествия в неизведанные земли

В XVIII в. в Иркутске открыли свое дело многие предприимчивые купцы и предприниматели. Здесь же трудились простые матросы, торговцы и др. С образованием во второй половине XVIII в. торговых компаний жизнь Иркутска забурлила.

Иркутская земля помнит больше 20 фамилий купцов и промышленников, которые вложили свои капиталы в новые земли и начали фактически с нуля поднимать здесь хозяйство.

Особый интерес жителей Иркутска был связан с организацией пушного промысла. В 1750 – 1752 гг. купец Н. Трапезников совершил поездку по сибирским землям и открыл о-в Атха. В дальнейшем он не раз принимал участие в морских экспедициях на Командорские и Алеутские о-ва.

Другой купец Е. Югов, построив в 1750 г. «Св. Иоанн», отправился в открытый океан. В июле 1754 г. отряд вернулся домой с богатой добычей. Поездка Е. Югова послужила началом активного морского судостроительства, необходимого для поиска новых мест охоты на морских животных.

Поиски лежбищ морских животных привели к открытию иркутскими купцами и мореплавателями в 1750-1770-х гг. Алеутских о-вов, о-ва Кадьяк у побережья Аляски и самой Аляски. Промышленники приступили к освоению островов неподалеку от Северо-Западной Америки и побережья материка. Многие корабли так и не возвратились домой, погибнув по дороге. Сложности возникали и с аборигенами.

Вклад Г.И. Шелихова в становление Русской Америки

Сохранились данные о 60 купцах-предпринимателях, которые вели свою деятельность по освоению новых земель, 9 из них были из Иркутска. В последней трети XVIII в. стало известно имя рыльского купца Г.И. Шелихова, который в 1770-х гг. перебрался в Иркутск и начал заниматься торговлей. Г.И. Шелихов сумел организовать не только длительные поездки к берегам Аляски, но и приступить к созданию там поселений. После основания торговой компании Г.И. Шелихов в 1783 г. решил предпринять поездку через океан. Морем он прибыл на о-в Кадьяк и основал здесь русский поселок.

По возвращении из плавания Г.И. Шелихов решил создать мощную компанию под покровительством государства для освоения американских земель. Но сам он уже не успел реализовать свои планы. Только в 1799 г., спустя четыре года после его смерти, была организована Российско-Американская компания. Среди 18 купцов, которые соединили свои богатства в едином уставном капитале, 14 человек было из Иркутска.

Еще один известный иркутский купец – Я.Я. Протасов. На протяжении тридцати лет, с 1761 по 1791 гг., он направлял свои суда на Алеутские о-ва, привозя оттуда пушнину.

Культурный вклад иркутских купцов в Русскую Америку

Иркутские купцы, отправлявшие корабли в Русскую Америку, стремились воздвигнуть там церкви. На Алеутских о-вах и Аляске было сооружено 4 церкви. В самом Иркутске до сих пор сохранились обелиск на могиле Г.И. Шелихова и дом Конторы Российско-Американской компании.