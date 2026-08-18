РОХАС, МАНУЭЛЬ АКУНЬЯ

Рóхас ( филипп. Roxas) , Мануэль Акунья (01.01.1892, Капис — 15.04.1948, Анхелес) — государственный и партийный деятель, первый президент Филиппин после провозглашения независимости страны (1946–1948).

В 1913 окончил с отличием юридический факультет Университета Филиппин и до 1915 работал личным секретарем президента Верховного суда, в 1915–1916 — профессор Национального университета. С 1917 — член муниципалитета г. Капис от Партии националистов (ПН), в 1919–1922 — губернатор провинции Капис, в 1922–1934 — член палаты представителей Филиппин. В 1933 и 1934 вместе с С. Осменьей вел в США переговоры о независимости. В 1935–1938 — депутат и спикер Законодательного собрания Филиппин, в 1938–1941 — министр финансов. Во время японской оккупации служил советником в правительстве Х. Лауреля и, по некоторым данным, одно­временно был связан с антияпонским сопротивлением. После вой­ны вышел из ПН и 24 ноября 1945 образовал Либеральную партию Филиппин . 4 июля 1946, после получения страной независимости, был избран первым президентом республики Филиппин. В своей политике ориентировался на США, выступал за сохранение американских баз в стране, стремился договориться с Коммунистической партией Филиппин о прекращении вооруженных выступлений, пытался провести аграрную реформу.

Лит .: Сумский В. В . Фиеста Филипина. Кн. I. М., 2003; Country Above Self. Manuel Acuña Roxas. Manila, 2016. В. А. Погадаев.