РОГОВ Сергей Михайлович
Родился в 1948 г. Окончил Московский государственный институт межданародных отношений МИД СССР в 1971 г., аспирантуру института США и Канады АН СССР в 1976 г.
Кандидатская диссертация: Сионизм и еврейская община в США (Институт США и Канады, 1977).
Докторская диссертация: Формирование и развитие военно-политического альянса США и Израиля (Институт США и Канады, 1984).
В 1976—1982 — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела внешней политики Института США и Канады АН СССР.
В 1982—1984 — заведующий сектором в отделе военно-политических исследований Института США и Канады АН СССР.
В 1984—1987 — представитель Института США и Канады в советском посольстве в США.
В 1987—1989 — ведущий научный сотрудник Института США и Канады.
В 1989—1991 — заведующий отделом военно-политических исследований Института США и Канады РАН.
В 1991—1995 — заместитель директора Института США и Канады РАН.
С 1995 — директор Института США и Канады.
Область интересов: Внешняя политика РФ; российско-американские отношения; военные аспекты внешней политики; национальная безопасность.
Сочинения: Автор более 300 статей и 16 монографий и брошюр.
Серые кардиналы Белого дома. М.: Новости, 1986 (в соавт. с А. А. Кокошиным)
Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М.: Международные отношения, 1989.
Три года проб и ошибок российской дипломатии. М., ИСКРАН, 1993.
Экономическое развитие России и мировые тенденции на рубеже веков. М., ИСКРАН, 1996 (в соавторстве)
Евразийская стратегия для России. М., ИСКРАН, 1998.
Современный этап российско-американских отношений. М., ИСКРАН, 1999.
США на рубеже веков. М., Наука, 2000 (ответственный редактор)
11 сентября 2001 г.: реакция США и последствия для российско-американских отношений. М., ИСКРАН, 2001.
Многосторонняя система ядерного контроля и нераспространения: новые подходы к стратегической стабильности в XXI в. — М.: ИСКРАН, 2006 (в соавт. с В. И. Есиным и П. С. Золотарёвым)