РОГОВ Сергей Михайлович

Родился в 1948 г. Окончил Московский государственный институт межданародных отношений МИД СССР в 1971 г., аспирантуру института США и Канады АН СССР в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Сионизм и еврейская община в США (Институт США и Канады, 1977).

Докторская диссертация : Формирование и развитие военно-политического альянса США и Израиля (Институт США и Канады, 1984).

В 1976—1982 — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела внешней политики Института США и Канады АН СССР.

В 1982—1984 — заведующий сектором в отделе военно-политических исследований Института США и Канады АН СССР.

В 1984—1987 — представитель Института США и Канады в советском посольстве в США.

В 1987—1989 — ведущий научный сотрудник Института США и Канады.

В 1989—1991 — заведующий отделом военно-политических исследований Института США и Канады РАН.

В 1991—1995 — заместитель директора Института США и Канады РАН.

С 1995 — директор Института США и Канады.

Область интересов : Внешняя политика РФ; российско-американские отношения; военные аспекты внешней политики; национальная безопасность.

Сочинения: Автор более 300 статей и 16 монографий и брошюр.

Серые кардиналы Белого дома. М.: Новости, 1986 (в соавт. с А. А. Кокошиным )

Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М.: Международные отношения , 1989.

Три года проб и ошибок российской дипломатии. М., ИСКРАН, 1993.

Экономическое развитие России и мировые тенденции на рубеже веков. М., ИСКРАН, 1996 (в соавторстве)

Евразийская стратегия для России. М., ИСКРАН, 1998.

Современный этап российско-американских отношений. М., ИСКРАН, 1999.

США на рубеже веков. М., Наука, 2000 (ответственный редактор)

11 сентября 2001 г.: реакция США и последствия для российско-американских отношений. М., ИСКРАН, 2001.

Многосторонняя система ядерного контроля и нераспространения: новые подходы к стратегической стабильности в XXI в. — М.: ИСКРАН, 2006 (в соавт. с В. И. Есиным и П. С. Золотарёвым)