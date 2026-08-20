РОГИНСКИЙ Вадим Вадимович

Родился в 1945 г. Окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1967 г.

Кандидатская диссертация : Становление русско-шведского союза в 1812 г. (ИВИ АН СССР, 1974).

Докторская диссертация : Международные отношения на Севере Европы в конце наполеоновских войн (1807–1815 гг.) (ИВИ РАН, 2002).

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник Отдела Новой истории Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История стран Сев. Европы в новое и новейшее время, история межд. отношений в Европе в новое время.

Сочинения: Автор более 200 научных работ по этой тематике.

Швеция и Россия: союз 1812 года. М. Наука. 1978.

Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в эпоху Наполеоновских войн (1805—1815) / Институт всеобщей истории РАН. М.: Изд-во «Весь Мир». 2012. - 520 с.