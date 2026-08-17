РОДЗЯНКО, МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родзянко, Михаил Владимирович (09[21].02.1859, с. Попасное, Екатеринославская губ. — 24.01.1924, Белград) — российский политический деятель. Сын генерал-лейтенанта, дворянин, помещик. Считал себя этническим малороссом. В 1886–1891 уездный предводитель дворянства, в 1893–1901 — гласный уездного и губернского земских собраний, в 1901–1906 — председатель Екатеринославской губернской земской управы. С 1899 — камергер. В 1906–1917 — депутат Государственной думы в Российской империи . Один из основателей Союза 17 октября . В 1911–1917 — председатель Государственной думы. Один из лидеров Прогрессивного блока . В 1915–1917 — глава эвакуационной комиссии при Особом совещании по обороне. Во время Февральской революции 1917 возглавил Временный комитет Государственной думы (ВКГД) и пытался убедить Николая II создать правительство «народного доверия», т. е. состоящее из либеральных деятелей. Затем стал выступать за отречение Николая II, а после него участвовал 3[16] марта в обсуждении с Михаилом Александровичем возможности принятия им императорской власти, закончившееся отказом от этого. Не был включен во Временное правительство 1917. ВКГД превратился в общественную организацию. Р. сохранял влияние на правом фланге политического спектра, вместе с А. И. Гучковым создал Либерально-республиканскую партию. Член и товарищ председателя Поместного собора Православной Российской Церкви 1917—1918. Участник 1-го Кубанского похода Добровольческой армии . С 1920 — в эмиграции. Подвергался нападкам со стороны монархистов в белом движении и в белой эмиграции.

Соч. : Крушение империи. М., 1992; Последний всеподданнейший доклад // Архив русской революции. Т. 27. М., 1992.

Ист .: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990; Февральская революция 1917 года. Сборник документов и материалов. М., 1996.

Лит.: Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.