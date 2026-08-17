РОДС, СЕСИЛ ДЖОН

Родс ( англ. Rhodes) , Сесил Джон (05.07.1853, г. Бишопс Стортфорд, Великобритания — 26.03.1902, Кейп­таун, Капская колония) — политический деятель, идеолог британского империализма , финансист и промышленник.

Родился в семье пастора Англиканской церкви . В 1870 уехал в Южн. Африку, сделал состояние на добыче и торговле алмазами, 1881 — завершил обучение в Оксфордском университете. В 1887 основал компанию «Голд филдс оф Саут Африка» — крупнейшую по добыче золота. Один из инициаторов колонизации Зимбабве (Родезии). 1890–1896 — ­премьер-министр Капской колонии . Подал в отставку из-за провала «рейда Джеймсона », организатором которого являлся. Выступил с идеей постройки железнодорожной линии от Кейптауна до Кира . Участник обороны Кимберли во время Англо-бурской вой­ны 1899–1902 .

Соч. : His Political Life and Speeches. 1881–1900. London, 1900.

Лит. : Давидсон А. Б. Сесиль Родс. Строитель империи. М.–Смоленск, 1998; Maylam P. The Cult of Rhodes: remembering an Imperialist in Africa. Cape Town, 2005. А. В. Воеводский.