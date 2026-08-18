РОДОВОЙ СЮЗЕРЕНИТЕТ

Родовóй сюзеренитéт — принятое в историографии обозначение системы власти князей Рюриковичей над Русью во второй половине X — середине XIII в. «Корпорация» князей-родичей, возводивших свою генеалогию к легендарному Рюрику , правила Русью как патримонием, т. е. своим родовым владением. Это владение или его отдельные части по определенным правилам делегирования власти и дележа собственности передавались от главы рода ко всей совокупности наследников мужского пола ( лат . «corpus fratrum»). Рюриковичи обладали монополией на статус князя и занятие княжеских столов в городах. Умершего старшего князя (отца или старшего брата) сменял во главе рода следующий по старшинству родич («лествичная система»). Род Рюриковичей воспринимался как имажинарная совокупность живых князей и их предков («старых» или «первых» князей). Их отличал особый княжеский ономастикон, тамга (двузубец или трезубец) и общая историко-генеалогическая память. Их единство репрезентировалось семейно-родовой терминологией в политической риторике, проведением съез­дов князей («снемов»), совместными пирами и обменом подарками. Любой Рюрикович находился вне стандартных правовых норм: в качестве наказания князь-преступник мог быть лишен своими родичами владений или прав, как бы «изгнан из рода».

Лит. : Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические очерки) / Древнейшие государства Восточной Европы. 2007 год. М., 2009. С. 7–28, 47–87. А. С. Щавелев.