РОДНОЕ ПРИУРАЛЬЕ, МУЗЕЙ

В апреле 2003 года вышло Постановление главы Еремеевского сельского Совета МО «Троицко-Печорский» о создании народного краеведческого музея «Родное Приуралье».

С января 2004 года музей «Родное Приуралье» - филиал «Троицко-Печорского районного историко-краеведческого музея имени Попова А.Н. Размещается музей в здании бывшей конторы Приуральского лесопункта. Сегодня музей «Родное Приуралье» является основным хранилищем материальной и духовной культуры Предуралья в бассейне реки Илыч, в котором ведется научно-исследовательская и научно-просветительская работа. Несмотря на столь «юный возраст», в музее насчитывается около 1500 экспонатов. Более 5000 посетителей побывали за эти годы в музее.

История края представлена в экспозициях: «Бассейн реки Илыч» (посвящена истории и судьбе коми деревень на Илыче), «Приуральский - посёлок и лесопункт», «Они защищали Родину», «И.Д. Бажуков - полный кавалер орденов Славы», «Труженики тыла Еремеевского сельского Совета», « Эхо Афгана », «Боль и память» - о безвинных жертвах политического террора, «Люди заповедника», «Илычский зверопромхоз».

В музее представлены флора и фауна Илычского края. Этнографический отдел включает в себя подлинные предметы быта, орудия труда и средства передвижения, национальную одежду народа коми, а также коми календари: промысловый (деревянные святцы) и посевной. Фонды музея располагают такими ценными материалами, как древнерусские старопечатные книги, нумизматическая, этнографическая коллекции. Ежегодно в музее проходит традиционная выставка работ мастеров прикладного искусства.

Сбор материала по истории исчезнувших деревень, починков, старообрядческих скитов, а также лесоучастков и спецпоселений осуществляется в ходе краеведческих и этнографических экспедиций. В 2006 году музей стал победителем в республиканском конкурсе грантов «Этно-инициатива» по проекту «Духовная культура народа коми Предуралья» (бассейн реки Илыч). «Так сложилось, что в силу многих обстоятельств Верхняя Печора до сих пор является самым малоизученным в этнологическом плане районом.

И это несмотря на то, что сама традиция вызывает огромный интерес, связанный не только с этнической историей коми, но и многих межэтнических процессов, происходивших в уральском регионе. Применительно к коми традиционной культуре, изучение локальных, а тем более микролокальных особенностей, ещё очень далеко до завершения.

Сам тот факт, что за эту проблему берутся сотрудники местных культурных учреждений, а судя по данному изданию, берутся очень основательно и серьезно, уже требует всевозможной поддержки и одобрения» (Старший научный сотрудник отдела фольклора ИЯЛИ Коми научного центра Уральского отделения РАН, кандидат филологических наук, доцент Панюков А.В.).

Иллюстрации:

Музей «Родное Приуралье».