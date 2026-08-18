РОДИЧЕВ ФЕДОР ИЗМАЙЛОВИЧ

Земский деятель, юрист, депутат I, II, III и IV Государственной думы.

Происходил из дворянской семьи. Отец Измаил Дмитриевич, был военным, служил третейским и мировым судьей, а позже избирался депутатом Тверского губернского земского собрания. Мать Софья Николаевна, (урожденная Ушакова). По имеющимся данным в семье было три сына и дочь Александра. Детство Родичев провел в имении отца в Весьегонском уезде Тверской губернии. На становление мальчика сильное влияние оказала гувернантка Мария Евграфовна Павловская, ставшая позднее женой публициста Н.К. Михайловского. Впоследствии Родичев часто бывал в их доме в Петербурге, где познакомился с поэтами Н.А. Некрасовым и Г.И. Успенским. Павловская внушила воспитаннику демократические идеи.

В 1863 г. Родичев приехал в Санкт-Петербург для обучения в 1-ой реальной гимназии. В 1870 г. он поступил на естественный факультет Петербургского университета. Там он слушал лекции таких ученых как Д.И. Менделеев, И.И. Мечников, П.Л. Чебышев. В 1872 г. во время путешествия с матерью по Европе познакомился с произведениями А.И. Герцена. Однако Герцен привлекал его прежде всего как защитник прав и свобод человека, а не своими социалистическими идеями. По возвращении Родичев стал проповедовать идеи Герцена в университетской среде, но не встретил сочувствия. В 1874 г. он сдал выпускные экзамены и решил продолжить обучение, поступив на юридический факультет Петербургского университета, где занимался под руководством профессоров русского права В.И. Сергеевича и А.Д. Градовского, а по окончании факультета получил предложение продолжить научную карьеру.

Летом 1876 г. после объявления Сербией войны Турции Родичев, как и многие другие юноши, поехал на Балканы добровольцем. Там он познакомился с итальянскими добровольцами, бывшими волонтерами Гарибальди. Через год Родичеву пришлось вернуться на родину в Весьегонский уезд, где он был избран мировым судьей. Отказавшись от научной карьеры, Родичев весь отдался работе в земстве. В 1878 г. он был избран уездным предводителем дворянства, гласным Тверского губернского земского собрания, а также председателем Весьегонского уездного земства.

По долгу службы столкнувшись с реалиями крестьянской жизни, Родичев излечился от унаследованного от Герцена идеалистического восприятия крестьянской общины и стал относиться к ней исключительно как к орудию податного нажима. В 1879 г. тверское дворянство попыталось утвердить и представить императору Александру II адрес, содержащий указания на необходимость дарования России гражданских свобод и конституции. Одним из авторов этого документа был Родичев.

В 1880-х гг. Родичев составил записку «О личных правах крестьян», которая была направлена в комиссию по составлению проекта преобразования местного самоуправления под председательством члена Государственного совета М.С. Каханова. Несмотря на то, что деятельность комиссии была свернута в 1886 г. записка была по достоинству оценена прогрессивной общественностью. Так, П.Б. Струве опубликовал документ в марксистском журнале «Новое слово» в 1897 г.

В 1891 г. в знак протеста против введения института земских начальников и отмены должности мировых судей Родичев вышел в отставку с поста весьегонского предводителя дворянства. В том же году избран Тверским земским собранием на пост председателя губернской управы, но не был утвержден в должности новым министром внутренних дел И.Н. Дурново.

Одним из важнейших направлений деятельности Родичева была организация школьного дела в земстве. В этом ему активно помогал видный деятель либерального движения князь Д.И. Шаховской. Родичев высказывал идею о необходимости организации в уезде всеобщего обучения. Благодаря его стараниям в Весьегонском уезде впервые в России идея всеобщего начального образования стала претворяться в жизнь.

Земская карьера Родичева закончилась в 1895 г., когда он представил императору Николаю II одобренный губернским собранием очередной либеральный адрес тверского дворянства. В ответ депутация услышала известные слова Николая II о том, что высказанные ими пожелания о введении в России представительства «бессмысленные мечтания». Родичев как автор документа был на 10 лет (до 1904 г.) лишен права участвовать в сословных и общественных выборах.

В этот период он переезжает в Петербург и начинает заниматься адвокатской практикой. С 1898 г. присяжный поверенный в Петербурге. От общественной работы была отстранена и жена Родичева Екатерина Александровна (урожденная Свечина), которая не была утверждена попечительницей в одной из новых школ уезда, а местным учителям было запрещено посещать ее дом.

В 1901 г. Родичев был помещен под домашний арест за подписание протеста против жестокого разгона полицией студенческой демонстрации на Казанской площади 4 марта 1901 г. А вскоре по приказу министра внутренних дел Д.С. Сипягина выслан из столицы.

С 1902 г. Родичев сотрудничает в зарубежном либеральном журнале «Освобождение». В 1903 г. он был одним из участников I организационного съезда «Союза освобождения», который состоялся в Швейцарии, в Шафгаузене.

В 1904 г. по ходатайству нового министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского Родичеву было возвращено право участия в общественной деятельности. В 1905 г. принял участие в образовании «Союза адвокатов». В октябре 1905 г. как член «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» Родичев участвовал в организации кадетской партии и был избран в ее Центральный комитет.

Избирался в Государственную думу всех четырех созывов, член многих думских комиссий. После роспуска I Думы не участвовал в подписании Выборгского воззвания, так как в это время находился в Лондоне в составе думской делегации на межпарламентской конференции. Поэтому в отличие от многих членов партии кадетов не был ограничен в политических правах.

На заседании III Думы 17 ноября 1907 г. произнес речь, имевшую широкий общественный резонанс. Осуждая правительственный курс по отношению к правам национальностей, и выступая в защиту польской автономии, Родичев заявил: «В то время когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, видели только одно средство, которое Пуришкевич называет “муравьевским воротником”, и которое его потомки назовут, быть может, “столыпинским галстуком”!». Председатель Совета министров П.А. Столыпин демонстративно покинул заседание и вызвал Родичева на дуэль. Кроме того дерзкий депутат был отстранен от участия в думской работе на пятнадцать заседаний. Родичев принес извинения Столыпину, однако выражение «столыпинский галстук» стало крылатым и подразумевало виселицу.

С началом Первой мировой войны в своих думских выступлениях Родичев неоднократно высказывался за войну до победного конца и боролся с пораженческими настроениями в обществе. После Февральской революции он был приглашен в состав Временного правительства на пост министра по делам Финляндии, который занимал до начала июля 1917 г.

После неудачного июньского наступления на фронте уехал в Новочеркасск, где попытался организовать блок казачества с кадетами на выборах в Учредительное собрание. Поддерживал выступление Л.Г. Корнилова. Был избран в Учредительное собрание от кадетов, однако в отличие от других депутатов от кадетов, сумел избежать ареста большевиками. В течение года жил в Петербурге, скрываясь на квартирах друзей. В сентябре 1918 г. выехал с семьей на юг России, сначала в Киев, потом в Ростов-на-Дону, где принял участие в работе Всероссийского национального центра, который был создан для борьбы с большевизмом и для поддержки Добровольческой армии. Весной 1919 г. правление Национального центра поручило Родичеву посетить Грецию, Сербию, Чехию и Польшу.

С начала 1920 г. он живет в эмиграции в Париже, где занимается организацией ячеек кадетской партии. С 1922 г. и до смерти в феврале 1934 г. он с женой жил в Лозанне в стесненных материальных обстоятельствах.

Сочинения:

Воспоминания и очерки о русском либерализме. Newtonwille, MA. 1982.