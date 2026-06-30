РОДЕРИХ

Один из последних вестгостких королей Испании, в ходе правления которого, началось мусульманское завоевание Пиренейского полуострова.

О жизни Родериха сохранилось чрезвычайно мало достоверных сведений. Не существует даже единого мнения относительно дат правления (709 – 711, 710 – 711, или даже ок. 704 - 711). По одной из версий, Родерих был внуком короля Хиндасвинта, по другой, вообще не происходил из королевской семьи.

Историки спорят об обстоятельствах, которые предшествовали его приходу к власти. Согласно одним данным, король Витица был убит в результате заговора знати, которая провозгласила королем Родериха, по другим – умер естественной смертью, а магнаты просто избрали Родериха в обход сыновей предыдущего правителя.

Избрание Родериха, по-видимому, привело к расколу в королевстве. Часть знати поддержала сына Витицы Агилу. Однако позднее Родериху, возможно, удалось договориться с Агилой и его родственниками.

В 711 году Родерих отправился в поход против васконов на северо-восток Пиренейского полуострова, но должен был срочно прервать его из-за вторжения мавров (по другой версии, никакого похода не было, и король изначально собирал войска для отражения атаки мусульман). К моменту его восшествия на престол, практически вся Северная Африка оказалась под контролем арабов. Сопротивление оказывал только город Сеута. Следующей целью должна была стать Испания.

По легенде, Юлиан, правитель Сеуты, отправил ко двору Родериха свою дочь, чтобы она там воспитывалась при дворе вестготского короля; Родерих обесчестил ее, что подтолкнуло Юлиана к союзу с арабами. В 711 году арабский полководец Тарик ибн Зияд переправился с небольшим отрядом через пролив, отделявший Африку от Испании.

В июле войска мавров встретились на реке Гуадалете с армией Родериха, и в результате несогласованных действий вестготы потерпели сокрушительное поражение (ряд источников возлагают ответственность за поражение на родственников Витицы, которые якобы переметнулись к мусульманам). После битвы сведений о короле нет. Его не нашли на поле боя мавры, и не видели после поражения христиане.

Исторические источники:

Chronica Regum Visigothorum / Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 96, col. 809–812.

Иллюстрация:

Гравюра XVIII в. с изображением короля