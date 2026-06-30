РОДЕН ОГЮСТ

Великий французский скульптор, работавший на стыке разных стилей. Мастер психологического портрета и изображения человеческого тела.

Ранние годы

Происходил из семьи административного служащего Жана-Батиста Родена. Его матерью была вторая жена отца Мари Шеффер. Имел родную сестру Мари.

С детства интересовавшийся рисунком, но не очень успешный в школе, мальчик смог поступить в Малую школу, в которой обучали прикладному искусству, живописи, скульптуре. После обучения здесь юноша решил поступить в столичную Школу изящных искусств, но несколько попыток закончились неудачно. Тогда он был вынужден подрабатывать как оформитель и скульптор, одновременно беря уроки у Антуана Бари. После смерти любимой сестры в 1862 году Огюст забросил творчество и вступил в католическую конгрегацию «Отцы Святых Даров». Однако именно ее глава отец Пьер Эймар смог повлиять на возвращение Родена к творчеству. Тогда же молодой скульптор создал бюст своего благодетеля.

В 1863 году Роден вернулся к оформительству (он работал в театрах Гаитэ и Гоблен). Через год молодой человек стал жить гражданским браком с Розой Бёре (пара была вместе всю жизнь, несмотря на романы Родена), которая подарила ему сына Огюста, а также служила моделью для ранних работ скульптора («Девушка в шляпе с цветами», 1865-1870; «Миньон», 1870; «Вакханка»).

Становление

Вскоре Роден обзавелся собственной мастерской. В 1864 году он представил на Салон бюст «Человек со сломанным носом», отличавшийся реалистичностью изображения лица со всеми его изъянами. Однако столь неканоническая работа не была принята на выставку. В 1864-1870 годах мастер трудился в скульптурной мастерской А. Каррье-Беллёза, с ним он отправился в Брюссель для работы над местной Биржей. Здесь Роден выполнил ряд заказов, одновременно производя на поток статуэтки, продаваемые под именем Беллёза. Из-за этого между коллегами случился конфликт, в результате которого Роден возвратился на родину, где начал работать с А.-Ж. ван Расбургом. Скульпторы обосновались в Икселе, сбывая продукцию в Бельгии и Франции.

Финансовое положение Родена улучшалось. Пришел к нему и некоторый успех – так, его «Человека со сломанным носом» все же принял очередной Салон 1875 года. Сам мастер смог посетить Италию, где знакомился со скульпторами Возрождения . Проезжая через Германию, он познакомился и влюбился в готику. По возвращении он создал композицию «Бронзовый век» (1877), подражая Микеланджело . Она была представлена на Салоне 1878 года как знак памяти солдатам Франции (первое название работы – «Побежденный»), бронзовая ее версия выставлялась на Салоне 1880 года. Другая известная скульптура 1870-х - «Иоанн Креститель» (1878), завоевавшая на том же Салоне третью премию.

Тогда же Роден участвовал в нескольких государственных конкурсах памятников. Его монументальная скульптура «Призыв к оружию» 1878 года, созданная для конкурса памятнику солдатам франко-прусской войны, потерпел неудачу, как и другие работы для памятников известных деятелей Франции. Единственной удачей стал памятник д’Аламберу для парижского муниципалитета. В 1879 году бывший коллега Беллёз пригласил Огюста на Севрскую фарфоровую мануфактуру, где Роден трудился до 1882 года.

В начале 1880-х благодаря писательнице Жюльетте Адам скульптор познакомился с главой правительства Леоном Гамбеттой и министром изящных искусств Антоненом Прустом. В итоге его «Иоанн Креститель» был куплен казной, что стало первым большим успехом мастера.

Расцвет

В 1880 году он по государственному заказу начал создавать монументальные ворота (их высота составила 7 м, они вместили свыше 180 фигур) для нового музея. Тогда же мастеру предоставили две собственные мастерские. Проект музея не был реализован, сам Роден не закончил свое творение, однако оно стало одним из его самых известных. «Врата ада» были вдохновлены культурой Возрождения, в особенности творчеством Данте Алигьери и Микеланджело, а также любимой скульптором готикой. Отдельные фигуры монументальной композиции стали впоследствии самостоятельными произведениями, среди них знаменитые «Поцелуй», «Мимолетная любовь» и другие. Легендарный роденовский «Мыслитель» задумывался как портрет Данте, превратившийся затем в обобщенный образ творца.

В начале 1880-х Роден получил известность в Англии. Он обучался в Лондоне офорту у А. Легро, познакомившись также с критиком У.Э. Хенли, который писал статьи о Родене в «Magazine of Art». В 1882 году один из его бюстов выставлялся в Королевской академии художеств.

В 1883 году Роден добился разрешения на бюст Виктора Гюго , работа с великим писателем складывалась непросто, но в 1884 году новое произведение уже участвовало в Салоне. Тогда же он создал бюст супруги посла Чили во Франции, ставший одной из ярчайших его работ.

В том же 1883-м состоялось знакомство скульптора с Камиллой Клодель, ставшей его музой, моделью и подругой. Тогда Роден преподавал скульптуру студенткам, Камилла же была самой способной из них. В эти годы он создал множество знаменитых работ, среди которых «Поцелуй», «Вечный идол» и др. Судьба Клодель сложилась трагично: в 1913 году она была помещена в психиатрическую лечебницу, где провела последние 30 лет своей жизни.

С 1884 по 1888 год Роден трудился над еще одним своим шедевром – композицией «Граждане Кале» для муниципалитета Кале, увековечивавшей подвиг жителей города во времена Столетней войны . Скульптура произвела фурор на выставке 1889 года, на которой были представлены работы Родена и Клода Моне . В 1895 году она заняла свое место в Кале.

В конце 1880-1890-х мастер стал автором знаменитых памятников Виктору Гюго и Оноре де Бальзаку . Первый из них предназначался для Пантеона, однако обнаженная фигура писателя в трактовке Родена была слишком бунтарской, в итоге памятник перекочевал в сад у Пале-Рояль (1909). Заказанный Обществом литераторов памятник Бальзаку также был отвергнут и даже стал скандалом Салона 1898 года за свою бесформенность. Он получил свое место в Париже только в 1939 году.

Последние годы

В 1895 году Роден стал владельцем поместья в Мёдоне. Здесь хранились его работы, а также скупаемые им произведения эпохи античности и Востока, работы современных авторов. На Всемирной выставке 1900 года Родену был выделен отдельный павильон, где были представлены работы разных лет. Многие из них были проданы в музеи и улучшили финансы автора.

В 1890-е он увлекся рисунком и графикой, блестяще проявляя и здесь свой талант передачи движения. В 1897 году был опубликован альбом с репродукциями роденовских рисунков. Обретший всеобщую известность скульптор получал частные заказы на портреты от таких фигур, как Жорж Клемансо , Густав Малер , Бернард Шоу и др. В 1914-1915 годах он выполнял бюст Римского папы Бенедикта. У Родена появлялись талантливые помощники, среди них Аристид Майоль , Антуан Бурдель и др. В 1905-1906 годах знаменитый поэт Райнер Мария Рильке работал у мастера секретарем, впоследствии написав его биографию. Роден гостил у семейства Рильке в 1908 году в одном из особняков Парижа – Отель Бирон. Потом он арендовал здесь этаж и прожил последние годы жизни. Затем в Отеле откроется музей Родена.

Еще в Мёдоне в 1908 году скульптора навестил английский король Эдуард VII. В 1914 году Роден издал свой труд о готическом стиле «Соборы Франции». Через два года он составил завещание, по которому все его произведения передавались государству. В начале 1917 года мастер сочетался официальным браком с Розой Бёре, которая не оставляла его несмотря на огромную вереницу любовниц. Будучи больной, Роза скончалась через месяц. Осенью того же года от воспаления легких умер Огюст Роден. Великий скульптор был погребен на мёдонском кладбище. В его вилле в Мёдоне в 1930 году был открыт музей.