РОБИН ГУД (англ. Robin Hood)

Персонаж средневековых английских баллад, разбойник, защитник простолюдинов. Фигура Робина Гуда - одна из самых популярных в английской культуре, даже в наше время. Он не перестает становиться героем фильмов и книг, научных монографий и "около научных" измышлений.

Когда мы пытаемся понять, что нам известно о Робине Гуде становится ясно, что основной источник информации о нем: баллады, песни и легенды - совершенно не располагает к пониманию того, кто же был тем справедливым разбойником под зеленым капюшоном в Ноттингемском лесу. Часто (с подачи Вальтера Скотта), предполагают, что он жил в XII в., кто-то говорит о XIV и даже о XVI.

Наиболее убедительной на сегодняшний день является гипотеза, согласно которой Робин Гуд - "вечный" образ народной культуры. Один из важных мифологических персонажей, который вместе с братом Туком и Малюткой Джоном, а иногда и один помогает несчастным. Он спасает несправедливо обиженных и находит управу на сильных этого мира. Бескорыстный и лихой, он помогает крестьянину вытерпеть поборы шерифа и стерпеть несносного лорда.

Возможно, что будут найдены неоспоримые доказательства существования абсолютно реального исторического Робина Гуда, но это никоим образом не объяснит того, как слава о всего лишь человеке разнеслась по всей Англии и проникла даже на суровый Север, в Шотландию.

Иллюстрация:

Статуя Робина Гуда в Ноттингеме.

Автор статьи: Боварь В. В.