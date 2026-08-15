Рóберт I Брюс

Рóберт I Брюс ( англ. Robert the Bruce) (11.07.1274, вероятно Тернберри — 07.06.1329, Кардросс) — король Шотландии (официально — король Скоттов) с 25 марта 1306. Вождь шотландцев в Вой­не за независимость, выдающийся полководец, национальный герой. Старший сын Роберта Брюса, лорда Эннандейла, и Марджори, графини Кэррик; по отцовской линии происходил из нормандского, по материнской — из гэльского рода, унаследовал право на шотландский трон от деда по отцу. В 1297 примкнул к антианглийскому восстанию Уильяма Уоллеса , год спустя был избран Хранителем (регентом) Шотландии. В 1302 присягнул королю Англии Эдуарду I . В 1306 убил в храме Джона Комина — соперника в борьбе за корону, за это был отлучен от церкви, но возглавил новое восстание и был коронован. Вскоре был разбит англичанами при Меффене и сторонниками Комина при Далри. После скитаний по островам в 1307 высадился с небольшим отрядом в графстве Кэррик и 10 мая одержал первую победу над английским наместником при Лоудон Хилле. В дальнейшем искусно маневрировал, применяя тактику «выжженной земли» и партизанских действий против англичан и их сторонников. Освободил Перт, Эдинбург, десятки других городов и замков. В 1309 созвал свой первый парламент в Сент-­Эндрюсе и стал уделять все больше внимания управлению страной. С 1312 совершал набеги на север Англии. В сражении при Бэннокберне 23–24 июня 1314 одержал верх над армией Эдуарда II , имевшего более чем двукратный перевес; английский король спасся бегством. Затем Р. I Б. перенес военные действия в Ирландию и Англию, где добился новых крупных успехов.

Во внешней политике Р. I Б. возобновил союзы с Францией и Норвегией, во внутренней — покровительствовал церкви и городам, которым широко жаловал привилегии; стал привлекать в парламент горожан и фригольдеров; добивался укрепления военной службы всех видов; стремился к упрочению власти короны по всей стране, особенно на гэльском западе, что проявилось в распространении там феодальных держаний и основании шерифства Аргайл. Итогом этих мер и ратных побед было почти единодушное содействие всех сословий. Светские магнаты и «вся община Королевства Шотландии» обратились к папе Иоанну XXII с посланием в поддержку своего государя — Арбротской декларацией (6 апреля 1320), которая по праву считается манифестом независимости Шотландии. Вскоре папа признал королевский титул Р. I Б. В 1328, по мирному договору в Эдинбурге, Англия тоже была вынуждена признать его законным королем суверенной державы и отказаться от своих притязаний.

Р. I Б. был женат дважды: на Исабел оф Мар, от которой имел дочь Марджори (от нее пошла династия Стюартов), и на Элизабет де Бург, от которой имел сына и наследника Дэвида II. Погребен в аббатстве Данфермлин. Все четверо братьев Р. I Б. погибли в борьбе с англичанами, в том числе Эдуард, король Ирландии; его вторая жена, дочь и сестры годами томились в английском плену. Королю-­освободителю посвящена эпическая поэма Джона Барбора «Брюс» (1370‑е) и много других произведений.

Лит. : The Acts of Robert I, King of Scots / Ed. A. A. M. Duncan. Edinburgh, 1988; Barrow G. W. S. Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland. Edinburgh, 2005; Barbour J. The Bruce / Ed. A. A. M. Duncan. Edinburgh, 2007; Федосов Д. Г. Рожденная в битвах: Шотландия до конца XIV в. СПб.–М., 2014. Д. Г. Федосов .