Ро́бертсон, Уильям

Ро́бертсон ( англ . Robertson) , Уильям (19.09.1721, Бортуик, графство Мидлотиан — 11.06.1793, Эдинбург) — шотландский историк, пресвитерианский пастор, выдающийся деятель эпохи Просвещения . В 1759 получил степень доктора богословия и приход в Эдинбурге. C 1761 — королевский капеллан. С 1762 — ректор Эдинбургского университета, ставшего при нем одним из лучших в Европе. С 1763 — модератор Генеральной Ассамблеи (фактически глава) Шотландской Церкви и королевский историограф. В 1783 стал сооснователем Королевского Эдинбургского общества (Академии наук Шотландии). Его главные труды: «История Шотландии» (1759), охватывающая период с 1542 по 1603; «История правления императора Карла V» (1769), которая пользовалась наибольшей славой; «История Америки» (1777, 1796) и «Историческое исследование о сведениях, имевшихся у древних об Индии» (1791). В своих работах Р. весьма тщательно и критически относился к архивному материалу, давал подробные ссылки и приложения документов и особенно стремился выявить причинно-­следственные связи событий. Он полагал, что прошлое объективно; изучение истории должно основываться на достоверных источниках, а выводы — пересматриваться с учетом вновь открытых сведений. Поборник «охранительной» пресвитерианско-­вигской традиции, Р. не всегда был беспристрастен, хотя и последовательно выступал за гражданские свободы и веротерпимость. Широта интересов Р. проявилась в стремлении к почти всемирному охвату, включая Европу, Америку и Индию. Его сочинения выдержали множество изданий на всех ведущих европейских языках и имели значительное влияние, их высоко ценил Вольтер . В России Р. также получил большую известность, будучи одним из любимых авторов Екатерины II и Н. М. Карамзина . По инициативе хорошо его знавшей княгини Е. Р. Дашковой он был избран иностранным почетным членом Санкт-­Петербургской академии наук.

Лит .: The Works of William Robertson. D.D. 12 vols. London, 1817; William Robertson and the Expansion of Empire / Ed. S. J. Brown. Cambridge, 2008. Д. Г. Федосов.