Риве́ра, Диего

Риве́ра ( исп. Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez) , Диего (полное имя Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес) (08.12.1886, Гуанахато, Мексика — 25.11.1957, Мехико) — мексиканский политический и общественный деятель, художник-­муралист. Учился в Академии Сан-­Карлос (Мехико), затем учился и работал в Европе (1907–1921). В Париже сблизился с П. Пикассо, увлекся кубизмом. Вернувшись в Мексику, создал Группу солидарности рабочего движения; в декабре 1922 вступил в Коммунистическую партию Мексики (КПМ). Один из основателей, секретарь по внешним связям Синдиката революционных живописцев, скульпторов и граверов Мексики. Заведующий политическим и сельскохозяйственным отделами НИК (Национального исполнительного комитета) КПМ, директор газеты «Ла Плебе» (II съезд КПМ, 10 апреля 1923), после реорганизации НИК в июле 1923 стал политическим секретарем и секретарем НИК по сельскому хозяйству. Соредактор газеты «Эль Мачете» (3 июня 1924), один из основателей Всеамериканской антиимпериалистической лиги (ВААИЛ, апрель 1926) и директор ее журнала «Эль Либертадор». Член делегации Межрабпома (от Южной Америки), Антиимпериалистической лиги на праздновании 10‑летия Октябрьской революции; член президиума Конгресса друзей СССР (ноябрь 1927). Тогда же выступил с докладом о Мексике на заседании ИБ Профинтерна и присутствовал на Международной конференции пролетарских и революционных писателей, участвовал в дискуссии по мексиканскому вопросу в Исполкоме Коммунистического интернационала . Член Подготовительной комиссии Латиноамериканской профсоюзной конференции в Москве (1928). Член Комитета «Руки прочь от Никарагуа!». Вице-президент Рабоче-­крестьянского блока (1928). Секретарь мексиканской секции ВААИЛ и член НК мексиканской секции Международной организации помощи борцам революции (МОПР; 1929). Член ЦК КПМ (переизбран V конференцией, 1928). Директор Школы изящных искусств в г. Мехико. Исключен из компартии решением пленума ЦК за «правый оппортунизм» (27 сентября 1929). Один из лидеров КПМ В. Кампа обвинял его в выдаче властям присутствовавшего на пленуме представителя Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ) М. Грольмана, но это не подтверждено документально. Приехав в США для работы по росписи зданий, сблизился с американскими троцкистами (1930). Ходатайствовал перед президентом Мексики Л. Карденасом о предоставлении Л. Д. Троцкому политического убежища в Мексике. После приезда Троцкого в страну предоставил ему свой дом в Койоакане. Генеральный секретарь Интернационалистской коммунистической лиги (1936–1937). Дал показания комитету Мартина Дайеса Палаты представителей США («Комитет по расследованию антиамериканской деятельности») (1938), заявляя, что они разоблачат «активную деятельность сталинских агентов в Мексике и других странах Латинской Америки». Член редколлегии журнала «Клаве» (Мексика, 1939). Руководитель президентской избирательной кампании генерала Х. А. Альмасана (1940). Участвовал в основании Революционной рабоче-­крестьянской партии (1939), но в том же году покинул ряды троцкистов. Один из учредителей Мексикано-­Советского института культурного обмена (1944). Признав свои ошибки перед КПМ, добился восстановления в партии в ноябре 1952.

Лит .: Rivera D., March G. My Life: An Autobiography. New York, 1960; Wolfe B. The Fabulous Life of Diego Rivera. New York, 1963; Diego Rivera: arte y política / Ed. R. Tibol. México, 1979; Historia del comunismo en México / Ed. A. Martínez Verdugo. México, 1985; Diego Rivera: Textos de arte / Ed. X. Moyssén. México, 1986; Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Латинская Америка в орбите Коминтерна. М., 2020. В. Л. Хейфец.