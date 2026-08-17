Ривада́вия, Бернардино

Ривада́вия ( исп. Rivadavia) , Бернардино (20.05.1780, Буэнос-Айрес — 02.09.1845, Кадис) — политический и государственный деятель, один из руководителей Вой­ны за независимость, первый президент Аргентины (1826–1827).

Принимал активное участие в отражении английской интервенции на Ла-­Плате в 1806–1807. Участвовал в заседаниях кабильдо абьерто в мае 1810, голосовал за образование Временной правительственной хунты — первого правительства патриотов. Примыкал к радикальному крылу. В 1811–1812 — военный секретарь Триумвирата. В 1814–1820 — с дипломатической миссией в Европе, безуспешно добивался признания нового государства со стороны Испании, Франции и Англии. Большое влияние на Р. оказал И. Бентам с его принципами утилитаризма или блага для большинства.

По возвращении в Аргентину — министр провинции Буэнос-Айрес (1821–1824), президент страны (1826–1827). Выдвинул программу либеральной модернизации Аргентины: образовательная реформа призвана была покончить с «главным врагом народа» — невежеством; церковная — ликвидировать привилегии церкви, обеспечив свободу культов, необходимую для иммиграции, с которой Р. связывал дальнейший прогресс страны; аграрная реформа — введение долгосрочной аренды государственной земли (эмфитеусиса) — преследовала цель воспрепятствовать переходу общественной земли в частные руки и возникновению латифундизма; создание национального банка — дать импульс развитию производительных сил провинций.

Венцом деятельности Р. стало принятие Национальным конгрессом в 1826 конституции Аргентинской республики, основанной на принципах унитаризма. Р. считал, что прогрессивное развитие страны возможно только в рамках унитарного государства. Конгресс представил конституцию на одобрение провинций. Большинство провинций отвергло ее, выступив за федеральную форму правления и начав вооруженную борьбу против правительства. Лишившись массовой поддержки, Р. ушел в отставку и уехал из страны. Либеральные реформы были отменены.

Лит. : Piccirilli R. Rivadavia у su tiempo. 2 vols. Buenos Aires, 1943; Paso L. Rivadavia у la linea de Mayo. Buenos Aires, 1960; Очерки истории Аргентины. М., 1961; Комаров К. В. Аграрный вопрос и вой­на за независимость Аргентины. М., 1988; История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70‑е годы XIX века. М., 1991; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Gallo K. Bernardino Rivadavia: el primer presidente argentino. Buenos Aires, 2012; Либерализм и консерватизм в латиноамериканской истории. М., 2018. В. П. Казаков.