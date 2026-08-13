РИШЕЛЬE Жан-Арман дю Плесси (Jean-Armand du Plessis de Richelieu)

Французский государственный и церковный деятель, главный министр Людовика XIII в 1624-42 гг. Выдающийся теоретик французского абсолютизма - автор «Политического завещания», сумевший воплотить в жизнь основные положения сформулированной им доктрины и своей деятельностью во многом подготовивший расцвет французской монархии при Людовике XIV .

Младший сын Франсуа дю Плесси де Ришелье, главного прево Франции, доверенного лица Генриха III , и Сюзанны де Ла Порт, дочери парижского парламентария. Учился в престижном Наваррском коллеже в Париже, затем в придворной военной школе Плювинеля. По семейным обстоятельствам оставил светскую карьеру и занял кафедру епископства Люсонского в провинции Пуату, пожалованную семье Ришелье Генрихом IV в 1606 г.

В 1614 г. был избран в качестве депутата от духовенства на Генеральные Штаты , где отличился в дебатах, и вскоре, при протекции королевы-матери Марии Медичи , назначен государственным секретарем по иностранным делам. После убийства главы правительства и ставленника Марии Медичи, Кончини, в апреле 1617 г., и последующей ссылки королевы в Блуа, лишился должности и вскоре был отправлен в Авиньон.

Во время мятежа Марии Медичи, бежавшей из Блуа с помощью мятежных грандов в феврале 1619 г., успешно выступил в качестве посредника ее примирения с королем Людовиком XIII. В качестве благодарности, королевой ему была выхлопотана кардинальская шляпа (1622 г.) и место в королевском совете (апрель 1624).

В августе 1624 г. кардинал назначается уже главным министром, завоевав доверие короля. В 1626 г. сумел предотвратить первое значительное покушение на свою персону - т.н. заговор графа де Шале, что побудило его обзавестись собственными телохранителями. В 1628 г. инициировал окончательное уничтожение военной организации гугенотов и захват Ла Рошели – последней протестантской крепости. Поссорившись с королевой-матерью, стоявшей во главе придворной партии «благочестивых», добился ее падения во время т.н. «Дня одураченных» осенью 1630 г., а затем спровоцировал ее бегство из Франции, куда она больше не вернулась.

В 1630-40-е гг. продолжал активно и успешно бороться с дворянской оппозицией во главе с королевой Анной Австрийской, женой Людовика XIII, и братом короля Гастоном Орлеанским, раскрыв все заговоры против своей персоны (1632, 1637, 1640, 1642) и подавив вооруженные мятежи.

Понимая неизбежность вступления Франции в Тридцатилетнюю войну , воспринимаемую во Францию как борьбу с коалицией Габсбургов, занимался реорганизацией армии и флота, в том числе активно привлекая наемные войска (в 1638 г. на 36 полков приходилось 25 иностранных).

За время своего правления сумел наполнить своими клиентами и лояльными людьми практически все ключевые властные институты Франции – королевский двор , парламенты , муниципалитеты, армейские структуры, органы центральной администрации. В провинциях начали постоянно работать королевские интенданты, командированные из центра со специальными полномочиями для контроля над местными властями. Губернаторы провинций обязаны были постоянно находиться при дворе. Со временем сложился огромный кадровый «клан Ришелье».

Принимал непосредственное участие в военных действиях: во время осады Ла Рошели (1628), войны за Мантуанское наследство (1629), войны с Испанией (1636-1637; в рамках Тридцатилетней войны) и др. При нем Франция оккупировала Лотарингию (1633), Артуа и Эльзас (1649) и Руссильон (1642), взяв реванш за Итальянские войны .

В 1635 г. при его участии была основана Французская академия, состоявшая из 40 членов, выбираемых пожизненно, которая сыграла огромную роль в распространении французской культуры в Европе.

В 1629 г. был пожалован также в герцоги, войдя в историю как кардинал-герцог де Ришелье.

Сочинения:

Политическое завещание. Принципы управления государством / Пер. Л.А. Сифуровой. М., 2008;

Мемуары (1610-1617) / Пер. Е.А. Городилиной. М., 2008;

Описание того, что произошло по делу королевы в августе 1637 г. / Шишкин В.В. Следствие по делу королевы Анны в 1637 г. // Право в средневековом мире / Отв. ред. О.И. Варьяш. Вып. 2-3. М., 2001;

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal de Richelieu / Éd. D. Avenel. T. I-VIII. Paris, 1853-1877;

Les Papiers de Richelieu / Éd. P. Grillon (section politique intérieure). T. I-VI. Paris, 1975-1985;

Les Papiers de Richelieu / Éd. A. Wild et A.V. Hartmann (section politique extérieure). T.I-III. Paris, 1982-1999;

La correspondance du cardinal de Richelieu : au faîte du pouvoir, l’année 1632 / Éd. M.-C. Vignal-Souleyreau. Paris, 2007;

Le Cardinal de Richelieu à la conquête de la Lorraine : correspondance, 1633 / Éd. M.-C. Vignal-Souleyreau. Paris, 2010;

Le Trésor pillé du roi : correspondance du cardinal de Richelieu, année 1634 Éd. M.-C. Vignal-Souleyreau. 2 vol. Paris, 2012

Исторические источники:

Внутренняя политика французского абсолютизма. 1633-1649 гг. / Под ред. А.Д. Люблинской. М.-Л., 1966-1980. Т. 1-2.

Иллюстрация:

Филипп де Шампень. Тройной портрет кардинала Ришелье. Ок. 1642