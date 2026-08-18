Ришельё, Арман Жан дю Плесси

Ришельё ( фр . Richelieu) , Арман Жан дю Плесси, герцог де (09.09.1585, Париж — 04.12.1642, Париж) — кардинал, французский государственный и церковный деятель, первый министр короля Людовика XIII . Принадлежал к родовитому, но небогатому дворянству провинции Пуату. Получил образование в столичном Наваррском коллеже и на богословском факультете Сорбонны . В 1606 получил епископскую кафедру в Люсоне (провинция Пуату). Политическое восхождение Р. началось в 1614, когда он был избран депутатом Генеральных штатов . В 1615 Р. стал духовником молодой королевы Анны Австрийской , а год спустя был назначен государственным секретарем (министром) по иностранным и военным делам, членом Королевского совета и личным советником королевы-матери Марии Медичи . Его министерская ­карьера оборвалась в апреле 1617, когда молодой король решил избавиться от гнетущей опеки матери и взял на себя бразды правления. Р. последовал за королевой-­матерью в ссылку, которая продолжалась до 1622, когда произошло примирение сына и матери. В декабре 1622 Р. был возведен в сан кардинала, а в 1624 введен в Королевский совет и назначен Первым министром короля. Важнейшим успехом Р. как министра стала ликвидация в 1629 угрозы государству со стороны сепаратистски настроенной гугенотской (см. Гугеноты ) оппозиции, контролировавшей районы Ла-­Рошели и Лангедока. Руководствуясь высшими интересами государства, Р. сумел убедить Людовика XIII отказаться от репрессий и преследований гугенотов, как и от намерения ввести в стране единую (католическую) религию. Король подтвердил Нантский эдикт 1598 в части, касающейся свободы исповедания протестантизма. Гугенотов лишили лишь способности с оружием противостоять центральной власти, но сохранили за ними гражданские права. Важное место в деятельности Р. занимала борьба за внутреннюю консолидацию государства. По его инициативе в 1629 было принято первое систематизированное французское законодательство (так называемый кодекс Мишо), утверждавшее суверенитет государства (королевской власти) в области финансов, внутренней и внешней безопасности. Р. реформировал систему провинциального управления, введя в каждой провинции должности интендантов юстиции, полиции и финансов, призванных служить противовесом власти не всегда послушных губернаторов. Ему удалось подорвать мощь аристократической оппозиции, добиться существенного ослабления регионального сепаратизма и сословного партикуляризма, которым он противопоставил национально-­государственные интересы ( фр. «raison d’État»). В финансово-экономической политике Р. придерживался взглядов, характерных для современной ему эпохи меркантилизма. Он был противником чрезмерного усиления налогового бремени, считая опасным для государства массовое разорение податных сословий. Важнейшим условием процветания государства Р. считал солидные запасы звонкой монеты, которую Франция должна получать от развития экспорта. Р. был поборником активной колониальной политики, способствуя морской экспансии и созданию французских заморских торговых компаний, которым он предоставил широкие привилегии. Внешняя политика Р. была подчинена двуединой стратегической цели — уничтожению могущества австрийских и испанских Габсбургов и превращению Франции в великую европейскую державу. Р. умело воспользовался Тридцатилетней вой­ной 1618–1648 , сделав ставку на сближение с протестантскими государствами — Данией, Швецией и Голландией. Франция, поглощенная внутренними делами, долгое время воздерживалась от прямого участия в европейской вой­не, предпочитая действовать закулисно (так называемая дипломатия пистолей). Когда силы воюющих сторон были ослаблены, Р. решил, что настало время для вмешательства Франции в вой­ну. В 1635 Франция взяла на себя роль лидера антигабсбургской коалиции, начав военные действия против Священной Римской империи и Испании. Перелом наступил в 1638, когда французы одержали ряд внушительных побед в Германии, овладев Эльзасом и частью Лотарингии . Одновременно французская армия очистила от испанцев Пикардию, а королевский флот нанес чувствительные удары по силам Испании в Атлантике и Средиземном море. Р. не дожил до окончания вой­ны (см. Вестфальский 1648 мирный договор ), но последующий успех Франции во многом был подготовлен его умелой дипломатией. Прямым следствием усилий Р. явилось обретение Францией «естественных границ» (Пиренеи на юго-западе, морское побережье на юге и северо-­западе, левый берег Рейна на востоке). Франция расширила свою территорию за счет Эльзаса, Лотарингии, Артуа и Руссильона. Значителен вклад Р. в развитие французской культуры и образования. При нем с 1631 начала выходить первая французская газета («Gazette»). В 1635 он основал Французскую академию. Р. содействовал утверждению во французской культуре стиля классицизма. Он поощрял литераторов и художников. Собранную им богатейшую библиотеку Р. завещал Сорбонне. Богатое политическое наследие, оставленное Р., обеспечило ему место в первом ряду исторических государственных деятелей Франции.

Лит .: Люблинская А. Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. Л., 1982; Mousnier R. L’Homme rouge ou La vie du Cardinal de Richelieu (1585–1642). Paris, 1992; Черкасов П. П. Кардинал Ришелье. Портрет государственного деятеля. М., 2002; Hildesheimer F. Richelieu. Paris, 2004; Блюш Ф. Ришелье. М., 2006. П. П. Черкасов.