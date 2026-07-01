ПЛЕССИ

ПЛЕССИ - се­ле­ние близ города Каль­кут­та (Ин­дия), в рай­оне ко­то­ро­го 23 июля 1757 года про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду вой­ском индийского княжества Бен­га­лия и на­ём­ной ар­ми­ей британской Ост-Инд­ской ком­па­нии.

Воо­ружённое столк­но­ве­ние бы­ло спро­во­ци­ро­ва­но за­хва­том бенгальским на­ва­бом (пра­ви­те­лем) Си­радж уд-Дау­лой (Су­радж уд-До­улой) плац­дар­ма анг­ли­чан в Бен­га­лии - фор­та Уиль­ям на тер­ри­то­рии современной Каль­кут­ты. Со­вет ди­рек­то­ров британской Ост-Инд­ской ком­па­нии на­пра­вил на про­ти­во­дей­ст­вие бен­галь­цам из Мад­ра­са (ны­не Чен­наи) во­енно-морскую экс­пе­ди­цию под ко­мандованием адмирала Ч. Уот­со­на, вой­ска­ми де­сан­та ко­ман­до­вал мад­рас­ский генерал-гу­бер­на­тор полковник Р. Клайв. За­хва­тив Каль­кут­ту, от­ряд Клай­ва, со­сто­яв­ший из 800 английских сол­дат и около 2,2 тысяч си­па­ев [смотрите Анг­ло-ин­дий­ская (си­пай­ская) ар­мия] при 8 артиллерийских ору­ди­ях, 23 ию­ля встре­тил­ся с пло­хо обу­чен­ной и не­ор­га­ни­зо­ван­ной бенгальской ар­ми­ей (53 тысяч пе­хо­ты, 15 тысяч кон­ни­цы, 50 артиллерийских ору­дий). От­бив несколько атак бен­галь­цев, в се­ре­дине дня анг­ли­ча­не не­сколь­ки­ми артиллерийскими зал­па­ми об­ра­ти­ли по­след­них в бег­ст­во. Раз­гром ар­мии Си­радж уд-Дау­лы (сам на­ваб был взят в плен и каз­нён) до­вер­шил пе­ре­ход на сто­ро­ну про­тив­ни­ка бенгальской кон­ни­цы под ко­мандованием Мир Джа­фа­ра.

По­бе­да при Плесси пре­до­пре­де­ли­ла за­вое­ва­ние Бен­га­лии и по­ло­жи­ла на­ча­ло со­зда­нию Британской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии на Ин­дий­ском суб­кон­ти­нен­те в XVIII-XIX веках (смотрите «Бри­тан­ская Ин­дия»). По­те­ри бенгальских войск со­ста­ви­ли свыше 500 человек, анг­ли­чан - 72 человек.

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