Ришельё, Арман Эмманюэль дю Плесси

Ришельё ( фр. Richelieu) , Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де (25.09[06.10].1766, Париж — 17[29].05.1822, там же) — французский аристократ на русской службе, генерал-­губернатор Новороссии и Бессарабии (1804–1815).

Последний представитель рода дю Плесси, 5‑й герцог де Ришелье. После начала Французской революции XVIII в. эмигрировал в Россию, где поступил волонтером на военную службу. За отличия в Русско-турецкой вой­не 1787–1791 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв. ) награжден орденом Св. Георгия 4‑й степени. В 1791 получил чин подполковника, назначен командиром Кирасирского Военного ордена полка. В составе французской эмигрантской армии (1792) и австрийской армии (1793–1794) участвовал в вой­не 1‑й антифранцузской коалиции против революционной Франции. В 1792 французским Конвентом внесен в список эмигрантов, его имущество было конфисковано. В правление императора Павла I , в 1797, назначен шефом лейб-гвардии Кирасирского полка, с 1800 в отставке. Уехал за границу. При Александре I вернулся в Россию, был назначен градоначальником Одессы (1803–1814), затем генерал-­губернатором Новороссийского края. Р. открыл в Одессе гимназию и коммерческое училище, ряд частных пансионов; при нем был основан Благородный институт, послуживший основой для открытия Ришельевского лицея (1817); построено здание театра (1809). За отличие в развитии города-­порта удостоен ордена Св. Андрея Первозванного (1818). Отличился во время Русско-турецкой вой­ны 1806–1812 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв. ), командуя дивизией. В 1814 после Реставрации Бурбонов вернулся во Францию, назначен министром иностранных дел и председателем Совета министров. Участник Венского конгресса . На Ахенском конгрессе (1818) при поддержке Александра I добился принятия Франции в Священный союз .

Ист. : Полевщикова Е. В. «Мы здесь в гуще битвы против анархии...» (политическая жизнь эпохи Реставрации в письмах А. Э. Ришелье В. П. Кочубею) // Французский ежегодник 2003. М., 2003. С. 165–181.

Лит.: Майков П. М. Герцог Ришелье в России // Русская старина. Т. 91. 1897. № 6. С. 33–49; Глаголева Е. В. Дюк де Ришелье. М., 2016. Н. А. Копылов.