Риса́ль, Хосе

Риса́ль ( филипп. Rizal) , Хосе (19.06.1861, Каламба, Лусон — 30.12.1896, Манила) — филиппинский про­светитель, идеолог национально-освободительного движения, ученый, поэт и писатель. Окончил университет Атенео-де-­Манила, в 1885 — Мадридский университет. Активно участвовал в реформаторском движении филиппинцев в Испании. Со своим кузеном Галикано Апасибле основал в декабре 1888 в Барселоне организацию «Солидарность». Опубликовал два романа антиколониальной направленности «Не прикасайся ко мне» (1887) и «Флибустьеры» (1891) на испанском языке. Вернувшись в Манилу, в 1892 сформировал гражданское движение «Филиппинская лига», которое выступало за умеренные социальные реформы, но сразу же было запрещено губернатором. Р. был объявлен врагом государства и сослан на о. Минданао. Тем временем радикальное крыло «Филиппинской лиги» во главе с Андресом Бонифасио создало тайную патриотическую организацию «Катипунан» («Союз сынов родины»), взявшую курс на революцию. Р. был назван ее почетным президентом. Желая отмежеваться от революции, Р., являвшийся сторонником реформ, в августе 1896 отправился на Кубу, но был арестован и возвращен в Манилу, где осужден военным трибуналом за восстание, мятеж и заговор и 30 декабря расстрелян. После казни стал национальным героем и символом Филиппинской национально-­освободительной революции 1896–1898.

Избр. соч .: Избранное. М., 1961; Сочинения в двух томах. М., 1986.

Лит .: Губер А., Рыковская О. Хосе Рисаль. М., 1937; Подберезский И. Хосе Рисаль. М., 1985; Craig A. The Story of José Rizal. London, 2016. В. А. Погадаев .