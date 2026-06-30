РИПУАРСКАЯ ПРАВДА (лат. Lex Ripuaria)

Памятник обычного права рипуарских франков , сложившийся в VI–VIII вв.

Рипуарская правда подразделяется на три части. Наиболее древняя (гл. 1–31), представляет собой записи старинных судебных обычаем; вторая (32–64 ггл.) в значительной мере повторяет Салическую правду. Третья часть (65–89 ггл.), вероятно, основана на королевском законодательстве.

Составление Рипуарской правды относится, вероятно, ко времени правления Дагоберта I (629–639 гг.). Это подтверждается тем фактом, что власть майордомов во время появления сборника еще не была безграничной: в Рипуарской правде предписывается казнить майордомов, злоупотребляющих своей судебной властью.

Первые две части Рипуарской правды, вероятно, старше третьей. В них упоминаются судебные поединки, отсутствующие в Салической правде. Рудольф Зом пришел к выводу, что первая часть была создана во времена Теодерика I (511–533 гг.), вторая часть, подвергшаяся наибольшему влиянию Салической правда, — во времена Хильдеберта I, Хлотаря I и Хильдеберта II (между 558 и 596 гг.). Те Рипуарская правда сохранилась в 35 рукописях. Ни одна из них не старше второй половины VIII в. Во всех рукописях текст идентичен, поэтому, скорее всего, текст Рипуарской правды был тщательно выверен.

Издания:

MGH, Legum, t. 5, Hannoverae, 1883 (ed. R. Sohm);

MGH, Legum, Sectio 1, t. 3, Hannoverae, 1954 (ed. F.Beyerle, R. Büchner).

Иллюстрации:

Хлодвиг победил бургундского короля Гундобальда.

Автор статьи: Г. А. Шмидт