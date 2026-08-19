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РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, Николай Андреевич
Композитор, создатель композиторской школы, дирижер, музыкально-общественный деятель, педагог. Заслуженный профессор (1904). Дворянин. Профессор кл. практического сочинения, теории композиции и инструментовки, руководитель оркестрового кл. (1871–1908); проф. 1-й ст. (1881), заслуж. проф. (1904–1908) Санкт-Петербургской консерватории.
Иллюстрация:
Римский-Корсаков, Николай Андреевич (1844–1908). Фотопортерт. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
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