РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Период в истории Древнего Рима с республиканской формой правления.

Ранняя Республика (V–III вв. до н. э.)

В 509 г. до н.э. из Рима был изгнан царь Тарквиний Гордый. В Риме была провозглашена республика, во главе которой были поставлены 2 консула, ежегодно сменявшие друг друга и имевшие равные права. Во время чрезвычайных обстоятельств они передавали власть диктатору с неограниченными полномочиями. Поскольку царь являлся также представителем народа перед богом, то один из жрецов получил титул «царь священнодействий». В период ранней республики в Риме создается новая система государственного управления, при которой оба консула находились под серьезным контролем сената, членство в котором было пожизненным. Усложнялась и социальная структура государства, помимо деления граждан на пять имущественных классов, выделялись два сословия: патриции и плебеи. Плебеи требовали уравнения прав с патрициями, поскольку они не были представлены в сенате, игравшем существенную роль в государственном управлении того времени. Республика вела активную борьбу за упрочение своего влияния среди латинских, италийских племен, этрусков. С присоединенных территорий часть населения переселялась в Рим, а римские жители перебирались на новые территории. После Латинской войны 340–338 гг. до н.э. произошло слияние плебейское аристократии и патрициев в новое сословие – нобилитет, представители которого держали власть в республике в своих руках. Наряду с победами были и поражения, так в 390 г. до н.э. Рим был захвачен галлами, разрушившими город. Несмотря на это, к 60-м годам III в. до н.э. почти вся территория Италии была завоевана римлянами с помощью гоплитской армии, состоящей из тяжеловооруженной пехоты. После покорения греческих полисов Южной Италии, Рим обратил свой взор на богатейшую Сицилию, что привело к длительному противостоянию с Карфагеном, вылившемуся в Пунические войны. В результате первой войны (264–241) в состав республики вошли Сицилия, Корсика, Сардиния. Во время второй Пунической войны, армия Карфагена во главе с полководцем Ганнибалом вторглась на территорию Италии и нанесла значительный урон Риму. Но вскоре римские войска отвоевали Испанию, начали войну в Африке. В 149–146 гг. до н.э. римская армия под командованием Сципиона Эмилиана осадила Карфаген, захватила его и разрушила по решению сената. Одновременно римляне разорили Коринф и подорвали торговлю о. Родос. Параллельно шла военная экспансия на Балканы и на территорию Малой Азии.

Успешные завоевательные войны способствовали развитию торговли в Средиземном море, в Рим пребывало огромное количество рабов, чей труд широко использовался в народном хозяйстве. В римском обществе усиливалось социальное расслоение. В Сицилии и в самой Италии произошло несколько крупных восстаний рабов.

Поздняя Республика (II–I вв. до н. э.)

В этот период в римском обществе стали усиливаться кризисные явления, многие крестьяне, отправившиеся в военные походы, оказались разорены. Наиболее успешно в это время развивались ориентированные на рынок виллы, использовавшие рабский труд. Свободные граждане требовали земельных наделов от своих общин. В 133 г. до н.э. народный трибун Тиберий Гракх попытался провести аграрную реформу, а его брат, Гай Гракх, в 122 г. до н.э. предложил дать римское гражданство италикам. Обе реформы не были осуществлены. В 91 г. до н.э. предложения Гая повторил трибун Марк Ливий Друз, но его законопроект провалился в сенате, а сам он был убит. В результате произошло восстание италиков, которое было подавлено, но Риму пришлось уступить и включить всё население Италии в состав римской гражданской общины. Но это было лишь локальным успехом, все большую роль в жизни республики стала играть армия, состоящая из профессиональных военных. В 82 г. до н.э. в результате политических разногласий нобиль Луций Корнелий Сулла, поставленный во главе армии, захватил Рим, провозгласил себя диктатором, объявил своих противников вне закона, а в Сенат включил своих сторонников. Однако его правление продолжалось недолго и серьезно поколебало республиканские устои римского государства.

Гражданская война и принципат

Рим был ввергнут в пучину политической борьбы. Заметной фигурой стал Гай Юлий Цезарь, прославивший свое имя благодаря блистательным победам в Галлии. Эти успехи вызвали озабоченность части Сената, попытавшейся ограничить власть и влияние полководца. В 49 г. до н.э. Цезарь во главе преданных ему войск переходит р. Рубикон, что стало началом Гражданской войны. В 45 г. до н.э. сенат объявил Цезаря пожизненным диктатором, а также даровал титулы императора и отца отечества. Спустя год он был убит заговорщиками. Его гибель ознаменовала начало нового этапа Гражданской войны. В результате победу в ней одержал усыновлённый Цезарем его внучатый племянник – Гай Октавиан (Август), который в 27 г. до н.э. официально сложил с себя чрезвычайные полномочия и объявил о восстановлении республиканского строя. В истории Рима наступила эпоха т.н. Принципата – периода, когда сохранялись атрибуты республиканского строя, но при этом в руках Октавиана Августа была сосредоточена высшая гражданская и военная власть.