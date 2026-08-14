РИМСКАЯ КУРИЯ (в Средние века)
Совокупное название правительствующих учреждений католической церкви.
Римская курия была организована по примеру императорского двора Византии. Как и любой другой епископ, папа римский был окружен священниками (в случае с папой римским — кардиналами), совещаясь с которыми он осуществлял управление не только Римским диоцезом, но и всей церковью.
Консистории кардиналов рассматривали наиболее важные вопросы, касающиеся жизни римской церкви. Позже папы стали создавать объединения кардиналов, конгрегации, в ведении которых находились отдельные проблемы. Сначала полномочия кардинальских конгрегаций были временными, но в XVI в. стали появляться конгрегации постоянные.
В 1542 г. Павлом III для борьбы с Реформацией была утверждена первая постоянная конгрегация, в ведении которой находилась папская инквизиция. В эпоху Тридентского собора были созданы другие конгрегации: конгрегация, занимавшаяся интерпретацией решений собора, конгрегация, ответственная за запрещение опасных книг, и конгрегация, ведавшая обрядами.
В 1588 г. папа Сикст V довел число конгрегаций до 15, из которых 6-ть были заняты делами Рима и папского престола, а полномочия 9-ти распространялись на весь католический мир.
Иллюстрации:
Коллегия кардиналов.
Автор статьи: Г. А. Шмидт