Рим-­Син

Рим-­Син — царь Ларсы в древней Месопотамии (1822–1763 до н. э.). События его правления определялись взаимоотношениями с соседями Ларсы — северными ( Вавилон , Исин , Урук , Дер) и восточными ( Элам ). В 1810 до н. э. начались вой­ны с северными соседями, завершившиеся полной аннексией царств Дера (около 1804 до н. э.), Урука (1803 до н. э.) и Исина (1794 до н. э.). Около 1803 до н. э. Р.-С. объявил себя богом (что было исключительно для государей-­амореев) вслед царям Исина и их предшественникам из общенижнемесопотамской III династии Ура , на продолжение чьей государственной традиции претендовал Р.-С. Поэтому аннексия Исина заявлялась как принципиальный исторический поворот, и в Ларсе была введена эра от его взятия. Царство стало самым богатым в Нижней Месопотамии, столица изобиловала домами знати огромного для Двуречья размера до 1000 кв. м. В начале 1780‑х до н. э. Р.-С. сумел отбить нападение Хаммурапи Вавилонского. 1780–1770‑е до н. э. были временем апогея могущества Ларсы, охватывавшей теперь весь былой Шумер в узком смысле слова. Во 2‑й половине 1770‑х до н. э. Р.-С. наряду с Хаммурапи, Зимрилимом из Мари и другими был вынужден признать гегемонию эламского верховного царя Сивепалархухпака, именовавшегося отныне «отцом» зависимых от него месопотамских царей. В 1764 до н. э. Хаммурапи и Зимрилим, восстав против эламской гегемонии, нанесли поражение вой­скам Элама и уничтожили ее, после чего обратились против не поддержавшего их в этой вой­не Р.-С. Хаммурапи, действуя вместе с присланными ему из Мари силами, завоевал владения Р.-С. и после долгой осады взял его столицу. Р.-С. попал в плен и погиб, все его царство было аннексировано Вавилонией . Память о Р.-С. оставалась очень популярной на юге Нижней Месопотамии и с ней связывали лозунги освобождения от вавилонской власти.

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .