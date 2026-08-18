Рим Дре́вний

Рим Дре́вний — городская община на территории Апеннинского п-ова, в Лации, ставшая с течением времени гражданской, завоевавшая Италию, а затем создавшая средиземноморскую империю.

Царский период (VIII–VI вв. до н. э.). Согласно античной традиции, Рим был основан в 753 до н. э., и в эпоху ранней монархии им правили 7 царей (Ромул, Нума Помпилий , Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий , Тарквиний Суперб ). В историографии предполагается, что царей было больше, а поселения на территории Рима возникли в XVI в. до н. э., но вопрос о том, когда сформировалась городская община, является дискуссионным. А. Карандини обнаружил стену VIII в. до н. э., атрибутировав ее как померий (границу) города. В царский период складываются два архаических сословия — патриции (полноправные члены общины) и плебеи (лично свободные, но неполноправные по отношению к патрициям). Община Рима сформировалась из трех этнических групп: латинов , сабинов и этрусков ; к латинам и сабинам принадлежали первые цари, а последние трое из числа названных традицией составляли так называемую этрусскую династию. Полномочия царя (рекса) включали в себя высшую военную, гражданскую и религиозную власть, он обладал правом законодательной инициативы и верховной юрисдикцией. Власть рексов не была наследственной, их избирали в народном собрании, кандидатура предлагалась патрицианским сенатом , им же утверждалось избрание. Сенат обладал и судебными функциями. Первоначально имелся один вид народных собраний (комиций) — куриатные, собрания патрициев по куриям . Комиции второго вида— центуриатные (собрания воинов по центуриям , куда вошли и плебеи) были созданы во 2‑й половине VI в. до н. э. по реформе Сервия Туллия, разделившего мужское население Рима на 6 имущественных разрядов, каждый из которых выставлял определенное количество центурий. Было введено территориальное деление по трибам. Жестокий режим Тарквиния Суперба вызвал, согласно традиции, всеобщее негодование, и в 510 до н. э. население изгнало царя из города (в историографии имеются и более поздние датировки этого события), в результате чего была установлена республика. Проблема перехода от царской власти к республиканской (какие должностные лица сменяют рекса) является дискуссионной, но более всего оснований предполагать, что первоначальной должностью высшей ординарной власти в Республике была двухместная претура без права взаимной интерцессии (запрета на решения коллеги), замененная в 449 до н. э. консульской парой с подлинной коллегиальностью.

Период Республики (V–I вв. до н. э.) характеризуется сложившейся civitas Romana — гражданской общиной города, являвшейся вариантом античной полисной организации. Социальное устройство полисного типа базируется на коллективном установлении фундаментальных норм совместной жизни, признании обязательности сообща принятых решений, гарантии личной свободы граждан. Носителем государственного суверенитета был народ римских граждан — Populus Romanus Quirites. Понятие res publica означало «общее дело», все то, чем обладает гражданский коллектив (civitas); оно имело материальные и нематериальные составляющие, в том числе политическое устройство. Верховным собственником земли был весь гражданский коллектив, общеполисная земля называлась ager publicus, аренда участков на ней — possessio (владение), земля в собственности отдельных граждан — ager privatus. В Риме права на землю, включая свободу отчуждения, обеспечивала не только собственность (dominium), но и владение (possessio). Запрет порабощения сограждан был введен по закону Петелия (у античных авторов две даты: 326 и 313 до н. э., в историографии более точной считается вторая). Рабы представляли собой сословие, т. е. имели отдельный юридический статус, являясь собственностью других лиц, коллективов, государства. Существовала возможность отпуска рабов на волю с предоставлением прав римского гражданства. По поводу политической системы Римской республики в антиковедении существуют два подхода: этатический (признание ее государством), преобладающий в российской, немецкой и англо-­американской историографии, и неэтатический, наиболее выраженный в итальянской и испанской. Определение характера римского республиканского политического устройства — дискуссионная проблема, тремя основными концепциями являются: теория «жестко олигархической системы» (М. Гельцер), теория «римской демократии» (Ф. Миллар) и теория «римской меритократии» (К.-Й. Хёлькескамп). В любом случае, важным фактором управления римской общиной периода Республики была деятельность политической элиты, а демократическое начало римской республиканской системы следует отнести не собственно к политическому режиму, т. е. не к механизмам осуществления власти, а к первичной, полисной основе римской организации, при которой форма правления есть результат коллективного принятия решений гражданами. Основные структуры власти: центуриатные, трибутные и куриатные комиции, выступавшие законодательными и электоральными органами; сенат как контролирующий и распорядительный орган; должностные лица — магистраты ординарные (консулы, преторы, цензоры, эдилы, квесторы) и чрезвычайные (интеррекс, диктатор, децемвиры, военные трибуны с консульской властью). Высшей военной и гражданской властью, империем (imperium), обладали все чрезвычайные магистраты, а также консулы и преторы. Религия не была отдельной сферой, она выполняла в социуме интеграционную функцию. В идеологии важнейшими социально значимыми ценностями римских граждан были: libertas (свобода), sapientia (мудрость), dignitas (достоинство), fortitudo (храбрость), auctoritas (авторитет), honor (почет, уважение), pietas (благочестие), fides (доверие, честность), virtus (мужество), humanitas (человеколюбие). Центральный элемент римской идентичности — mores maiorum (обычаи предков).

Ранняя Республика (509–287 до н. э.). Первая половина этого времени, примерно до середины IV в. до н. э., вместе с царским периодом обозначается также понятием «архаический Рим». С середины VI в. по 287 до н. э. длилась сословная борьба плебеев с патрициями (по поводу аграрного, долгового вопросов и доступа к должностям), в ходе которой был создан плебейский трибунат (494 до н. э.) как орган защиты своего сословия, осуществлена запись правовых норм ( законы XII таблиц , 451–450 до н. э.), установлен паритет сословного представительства в консулате (367 до н. э.), и в итоге произошло уравнение прав плебеев с патрициями (287 до н. э.). В результате вой­н с этрусками, латинами, самнитами Рим подчинил себе италийские общины, они были превращены в латинские колонии, муниципии , префектуры, союзнические общины и общины, сдавшиеся без договора, фиксировавшего их правовой статус.

Классическая (средняя) Республика (287–133 до н. э.) отмечена активной внешней политикой: борьба с Карфагеном ( Пунические вой­ны ), закончившаяся полной победой Рима; вой­ны с Македонией ( Македонские вой­ны ), в результате которых произошло создание провинций на территории Македонии и Греции, а также ряд других военных действий превратили Римское государство в гегемона Средиземноморья. Внутренняя социальная и политическая ситуация характеризуются наличием новых сословий: сенаторское, всадническое и плебс, а также новой правящей элиты — нобилитета (трактовка состава нобилитета различна в разных исторических концепциях). В сфере культуры начинается сильное греческое влияние, идет процесс эллинизации римской жизни; одновременно происходит выделение литературных жанров, больших успехов достигает римская комедия, развиваются поэзия, проза, театр, изобразительные искусства.

Поздняя Республика (133–30 до н. э.) характеризуется экономическим развитием, существенными реформами, крупными социальными и гражданскими конфликтами. В 91–88 до н. э. разразилась Союзническая вой­на , в результате которой произошло дарование гражданских прав италикам, в 74–71 до н. э. — восстание рабов под руководством Спартака , потребовавшее серьезных усилий для его подавления. В аграрном секторе экономики существовали мелкие крестьянские хозяйства (до 30 югеров земли), виллы (до 500 югеров) с использованием полутора-двух десятков рабов в земледелии, с одной или несколькими товарными отраслями производства, и латифундии, в которых в скотоводстве использовался рабский труд, но земля обрабатывалась колонами (свободными крестьянами-­арендаторами). В ремесле преобладал труд свободных и вольноотпущенников. Наблюдается рост денежного капитала: в провинциях действовали откупщики (публиканы), а в Риме — владельцы меняльных контор (аргентарии), занимавшиеся банковскими операциями. К последней трети II в. до н. э. остро встал вопрос о сокращении числа мелких собственников из-за длительных вой­н на дальних рубежах, поскольку основу армии составляли граждане-­землевладельцы. Это привело к необходимости преобразований в аграрной и военной сфере. С реформами в области аграрного законодательства выступили братья Гракхи , их деятельность в 133–122 до н. э. не дала желаемого результата, но нарушила нормы политической борьбы и положила начало гражданским стычкам и кровопролитию во внутренних конфликтах. Военную реформу конца II в. до н. э. принято связывать с именем Гая Мария , она привела к изменению комплектования армии, из гражданского ополчения она стала профессиональной. Наличие такой армии создало возможность опоры на нее в ходе гражданских войн: сулланцев с марианцами (82–83 до н. э.), цезарианцев с помпеянцами (49–45 до н. э.), членов второго триумвирата с «республиканцами» (44–31 до н. э.). Поздняя Республика отмечена установлением диктатур: Суллы (82–79 до н. э.), Цезаря (49, 48, 46, 45 до н. э.). Гражданские вой­ны закончились победой Октавиана (см. Август ), начавшего кардинальные изменения политико-­правового устройства Р. Д. Поздняя Республика — время расцвета римского политического и судебного красноречия, подъема философии, исторической прозы, лирики и сатиры.

Период Империи (30 до н. э. — 476 н. э.). После победы над Марком Антонием и Клеопатрой VII в морской битве при мысе Акций (2 сентября 31 до н. э.) и захвата Египта (30 до н. э.) Октавиан фактически оказался единоличным правителем Р. Д. С этого начинается эпоха империи ( лат. Imperium Romanum, Imperium populi Romani), продолжавшаяся до низложения последнего западноримского императора Ромула Августула (23 августа 476). Эту эпоху принято делить на Раннюю империю, или принципат , который продолжался до гибели Александра Севера, последнего правителя из династии Северов (235), и Позднюю империю, или доминат , который начался с воцарением Диоклетиана (284–305). На 50 лет между этими периодами приходится тяжелый кризис, известный как «военная анархия».Основы принципата

Основы принципата заложил Октавиан (правил до 14 н. э.). На заседании сената 13 января 27 до н. э. он сложил с себя полномочия триумвира и объявил о восстановлении Республики, но это было сделано с расчетом получить новые официальные полномочия. Сенат наделил ими Октавиана, вручив ему проконсульскую власть (империй), позволявшую командовать армией и управлять наиболее важными провинциями . Октавиану было дано почетное имя Август (священный), звание императора стало его личным именем. У последующих императоров они сделались частью официальной титулатуры, как и имя Цезарь. Сам Август предпочитал именоваться принцепс («первый», «главный»), отсюда происходит название государственно-­политического строя Ранней империи — принципат.

Август обеспечил передачу власти своему пасынку Тиберию ( 14–37). Тот, в свою очередь, передал власть своему внучатому племяннику Гаю Калигуле (37–41); Гая, убитого в результате заговора, сменил на престоле его дядя Клавдий (41–54), а после его убийства императором стал Нерон (54–68), который в итоге был отстранен от власти и покончил с собой. Эти пять императоров образуют первую династию — Юлиев-­Клавдиев, время которой называют ранним принципатом. Основным содержанием этого периода было становление новой имперской системы. Рубежом между ранним и поздним принципатом стал «год четырех императоров» — гражданская вой­на 68–69, когда на престоле сменили друг друга Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан (69–79), ставший основателем династии Флавиев. Он передал власть своему старшему сыну Титу (79–81), которого сменил младший — Домициан (81–96). После его устранения в результате дворцового переворота власть оказалась в руках престарелого сенатора Нервы (96–98), который усыновил Траяна (98–117). Последний тоже был бездетным, и после него власть перешла к Адриану (117–138), усыновленному Траяном перед смертью. У него также не было детей, и он сделал наследником власти Антонина Пия (138–161), при условии, что тот усыновит Марка Аврелия (161–180) и передаст ему власть. Все эти императоры, вошедшие в историю как «добрые», составили династию Антонинов. Это был «Золотой век» империи. Но Марку пришлось передать власть своему сыну Коммоду (180–192), после убийства которого заговорщиками вспыхнула новая гражданская вой­на (193–197). Победителем вышел Септимий Север (193–211), ставший основателем новой династии Северов. После смерти последнего императора из этой династии, Александра (222–235), империя погрузилась в тяжелый военно-­политический и экономический кризис. Но благодаря усилиям нескольких императоров империя устояла, а затем, когда пришедший к власти Диоклетиан провел обширные реформы, вышла из кризиса. Реформы Диоклетиана продолжил Константин Великий (306–337), который официально перенес столицу в Новый Рим — Константинополь , основанный им на месте греческого города Византия, признал христианство , покровительствовал церкви и принял крещение перед смертью. Процесс христианизации продолжился, несмотря на отдельные попытки языческой реставрации при Юлиане Отступнике (361–363) и узурпаторе Евгении (392–394), и в правление Феодосия Великого (379–395) христианство окончательно утверждается как государственная религия, но при его сыновьях и наследниках происходит фактическое разделение империи на Восточную и Западную (395). В V в. под ударами готов , гуннов , вандалов , франков и других племен ослабевшая Западная Римская империя теряет многие территории, сам Рим подвергается захвату и разграблению и в конечном счете вождям варваров, обосновавшихся на землях Западной империи, императорская власть оказалась ненужной. Восточная часть, менее пострадавшая от варварских вторжений и более прочная экономически, продолжила свое существо­вание.

В период расцвета империи ее территория, включавшая около 40 провинций, составляла 5 млн кв. км, с населением около 60 млн человек. В ней выделяется два больших региона: Средиземноморье, с характерным для него природно-­экологическим разнообразием, разделением на относительно замкнутые небольшие области и полузасушливым климатом, что создавало объективную потребность в объединении и обмене ресурсами, и Зап. Европа, чьи природно-­географические условия были суровее, но имелись ресурсы (руды, металлы, лес, скот и т. д.), которые можно было обменять на товары Средиземноморья. Второе важное разделение — на латиноязычный Запада и грекоязычный Восток. Римская империя — это прежде всего средиземноморская держава, сочетавшая черты сухопутной и морской империи. Интеграция этого пространства под властью Рима, обеспечившего длительный мир (Pax Romana), была закономерным ответом на объективные экономические потребности, и ее успех обусловливался сочетанием республиканских (полисных) и монархических элементов в государственно-­политическом устройстве принципата.

Прежние опоры государственности (сенат, магистратуры, народные собрания) сохранялись, но постепенно меняли свои функции, дополнялись новыми институтами, а реальная власть все более сосредотачивалась в руках принцепса. Она основывалась на ежегодно возобновлявшихся проконсульском империи и власти плебейского трибуна . Главной опорой императора была армия, подчиненная ему как верховному главнокомандующему и как патрону, от которого исходили почести и материальные блага. В особую казну — фиск — поступали основные налоги и доходы с личного имущества императора, военная казна пополнялась налогами на отпуск рабов и на наследство. До трех четвертей государственного бюджета шло на обеспечение относительно компактной профессиональной армии (около 300 тыс. человек) и военного флота. Принцепс фактически стал высшей судебной инстанцией. Император был всеобщим патроном, стоявшим во главе обширной патримониальной сети. Сенаторы теперь оказывались причастны к реальной власти, лишь являясь членами этой сети в индивидуальном порядке. Считалось, что римский народ перенес свою верховную власть на императора, что делало его свободным от законов. Но для передачи власти необходимо было признание со стороны трех главных политических сил: армии, сената и народа, представленного столичным плебсом. Особое положение армии делало неизбежным риск гражданской вой­ны при каждой передаче императорской власти. Ключевое значение имели и отношения с сенатом, обеспечивавшим официальное признание императора, наделение его соответствующими титулами и полномочиями, поставлявшим кадры для высших государственных постов. Управленческие и политические вопросы решались также в совете принцепса (consilium principis), неформальном органе, члены которого назначались императором. Монархическая сторона принципата проявилась в формировании императорского двора, включавшего членов императорского семейства и канцелярию с разными ведомствами, которыми в период Ранней империи руководили вольноотпущенники.

Со времени Тиберия сенат фактически выбирал магистратов, оставляя комициям только их формальное утверждение. Но значительную часть кандидатов рекомендовал принцепс. В управление стали активно вовлекаться представители всаднического сословия. Сложилась система всаднической карьеры — от должностей военных трибунов и префектов до прокураторов, префекта Египта и начальников преторианской гвардии. Со II в. всадники назначаются на ключевые должности в канцелярии принцепса, которые прежде занимали императорские отпущенники.

Основу управления на местах составляли городские (или племенные) общины, имевшие разные статусы: колонии, муниципии, свободные и податные общины, племенные округа. На них лежали обязанности по сбору налогов, поддержанию порядка, набору воинских контингентов, что избавляло римлян от необходимости иметь на местах собственный управленческий аппарат. Соответствующие функции выполняли члены местных городских советов (декурионы, куриалы, булевты) и выборные магистраты, не получавшие жалования, а, напротив, расходовавшие немалые личные средства на нужды своего города. Ранняя империя была государством без бюрократии. Она имела довольно рудиментарную систему управления, которая строилась на полисных основах и была очень не­многочисленной (всего около 10 тыс. чиновников на жаловании). Наместники провинций ограничивались поддержанием общего порядка, конт­ролем за сбором налогов, обороной от угроз извне, стремились управлять путем соблюдения местных обычаев, сотрудничая с городскими элитами, что было ключевым фактором политической стабильности Р. Д. в первые века нашей эры.

Население состояло из многочисленных групп, сословий и классов, различавшихся по своему имущественному, правовому и общественному статусу, образу жизни. На одном полюсе находилась высшая знать, представленная сословиями сенаторов и всадников, городскими аристократами, а на другом — бедное крестьянство, городской плебс, вольноотпущенники и рабы. Принципиальное значение имело деление подданных на лиц, обладавших римским гражданством, и так называемых перегринов , т. е. тех, кто был лично свободен, но не имел гражданства. Дарование римского гражданства провинциалам — через службу в армии, исполнение городских должностей и личные заслуги — было распространенным явлением. Кульминацией этого процесса стало издание императором Каракаллой эдикта о предоставлении римского гражданства почти всем свободным жителям Римской империи (212).

Рабы составляли около 10 % всего населения. Наибольшая их концентрация была в самом Риме, где рабы и отпущенники составляли до 40 % жителей. Основная масса рабов трудилась в сельских имениях и ремесленных мастерских. Значительная часть рабов использовалась в качестве прислуги и работников интеллектуального труда (учителей, артистов, счетоводов, лекарей). Доверенные рабы вели, по поручению хозяина, его дела, могли получать в управление имущество, совершать сделки, вести судебные тяжбы.

Рим эпохи принципата имел высокоразвитую экономику; римлянам были известны относительно сложные финансовые инструменты, рынки труда и капитала. Благодаря имперской экспансии и установлению мира экономическая активность в целом увеличилась, происходил рост ВВП, развивалась торговля с отдаленными регионами (в том числе с Индией и опосредованно с Китаем). Происходила активная урбанизация, особенно в западных провинциях, где города обычно основывались заново. В городах земельные налоги и рента конвертировались в деньги, необходимые городским элитам для престижного потребления и актов благотворительности (эвергетизма). В товарно-­денежные отношения непосредственно были вовлечены и виллы, представлявшие собой товарные хозяйственные комплексы, центры поместий знати.

Серьезные экономические проблемы возникают в период кризиса III в.: высокая инфляция, отсутствие денег в обращении, упадок ремесла, разрыв торговых связей вели к натурализации хозяйства и налогов. Эпидемии, вой­ны, бандитизм, голод усугубляли депопуляцию. Резко сокращались обрабатываемые площади. Разорялись связанные с городом виллы. Но крупные земельные латифундии, которые все больше переходили на натуральное хозяйство, не только устояли, но и укрепились. Их владельцы, освобожденные от городских повинностей, округляли свои владения, используя труд зависимых колонов.

Угрозы на границах к концу III в. были отражены, но сохранялись внутренние противоречия, выливавшиеся в восстания и даже партизанские вой­ны против власти (движение багаудов в Галлии и Испании). Центры принятия решений перемещаются в провинции, в ставки военачальников, Рим утрачивает функций столицы. Произошли значимые изменения в правящей элите: прежнее сенаторское сословие уступает политическое господство армейской верхушке и гражданской бюрократии, формируемой из всадников. Усиливается сакрализация императорской власти, растет разочарование в официальной религии. Ответом на эти вызовы стали преобразования Диоклетиана. Он сделал соправителем своего соратника Максимиана, поручив ему командование в галло-­германском регионе. Соправители провозглашались формально равными «августами», хотя Диоклетиан обладал неоспоримым приоритетом; позже к ним были присоединены два младших соправителя в ранге цезарей. «Усыновленные» августами, они должны были через 20 лет сменить их. Такая система получила название тетрархии (четверовластия). В результате был создан «коллективный» император, свергнуть которого было очень сложно. Установление тетрархии усиливало самодержавные, ориентализированные формы манифестации власти, включая сложный придворный церемониал с ритуалами восточного происхождения (проскинесис). Диоклетиан был официально провозглашен «господином и богом» (dominus et deus), отсюда и название созданного им режима — доминат . Доминат характеризуется усилением милитаризации и бюрократии. Армия была увеличена до 500 тыс. человек и разделена на мобильную, предназначавшуюся для походов, и пограничную, в которую набирали в основном варваров-поселенцев. Многочисленное чиновничество, разделенное на множество иерархических разрядов, становится новым социальным слоем. Диоклетиан радикально поменял административное устройство империи, поделив ее на четыре префектуры, 12 диоцезов во главе с вице-префектами из всадников и 100 небольших провинций. Не осталось ни одного наместника из сенаторского сословия. Италия лишилась привилегий и стала управляться как провинция. Была создана единая налоговая система, связавшая до сих пор раздельные земельный и подушный налоги, собираемые теперь особым чиновниками-­декурионами. Для ограничения инфляции были установлены предельные цены на продукты питания, предметы роскоши, услуги, заработные платы, жалование чиновников и людей интеллектуальных профессий. Но эта самая всеобъемлющая в Античности попытка экономического регулирования потерпела крах. Неудачей закончилась и попытка Диоклетиана остановить распространение христианства. Однако в целом реформы Диоклетиана, продолженные Константином Великим, позволили на время стабилизировать положение империи.

Основные социальные противоречия, тем не менее, сохранялись и обострялись в условиях нового натиска варваров, пришедших в движение в ходе Великого переселения народов . Попытки императоров IV–V вв. преодолеть трудности оказались безуспешными, и Западная Римская империя прекратила свое существование.

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