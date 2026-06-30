Рим

Рим ( лат. Rоma) — столица и крупнейший город Италии, административный центр области Лацио, в пределах города находится государство Ватикан. Расположен на берегу р. Тибр, примерно в 25 км от ее впадения в Тирренское море. Численность населения в 2023 — более 2,7 млн человек, площадь — около 1 287 кв. км. Происхождение названия Р. не ясно, по всей видимости, оно этрусское. На основании расчетов римского ученого-­антиквара I в. до н. э . М. Теренция Варрона условной датой основания Р. на холме Палатин считается 21 апреля 753 до н. э. Античные авторы предлагали и другие даты, в большинстве своем близкие варроновой.

Поселение на территории будущего Р. существовало еще в середине II тысячелетия до н. э. Его следы обнаружены около современной церкви Сант-­Омобоно у южного подножия Капитолия. На холме Палатин люди жили непрерывно с X в. до н. э. Вероятно, в середине VIII в. до н. э. произошло объединение двух поселений на Палатине, сопровождавшееся постройкой общей стены (остатки ее найдены), что и стало началом римской истории. Постепенно Р. включил в свой состав холмы Капитолий, Квиринал, Виминал, Эсквилин, Целий и Авентин. В конце VII в. до н. э. были проведены масштабные ирригационные работы на будущем Форуме (низина между Палатином, Капитолием и Велией), который стал общественно-­политическим и религиозным центром города. Строительство в Р. монументальных сооружений (храм Юпитера Капитолийского, Великий цирк, крепостная стена, канализация и пр.) во время правления этрусских царей (VI в. до н. э.) привело к значительному прогрессу в урбанизации.

Следующим значимым событием в развитии Р. стало галльское разорение (390 или 388 до н. э.), когда весь город (за исключением Капитолия) был сожжен. Его отстроили заново, но без плана и хаотично, чем античная традиция объясняла запутанность римских улиц. Была выстроена новая стена (так называемая стена Сервия), остатки которой сохранились до наших дней. С конца IV в. до н. э. начинается интенсивное храмовое и общественное строительство, стимулированное военными успехами и богатой добычей. Экспансия Р. в Вост. Средиземноморье во II в. до н. э. усилила влияние греческой культуры, в том числе в области архитектуры. Самые известные сохранившиеся памятники республиканского Р. — храмы в археологических зонах Сант-­Омобоно (VI–V вв. до н. э.) и Торре-­Арджентина (III–II вв. до н. э.), а также на Бычьем рынке (II–I вв. до н. э.).

Важным этапом урбанистического развития Р. стала строительная деятельность Цезаря , продолженная и завершенная Августом , который «гордился тем, что принял Р. кирпичным, а оставляет мраморным» ( Светоний ). Город получил новое административное деление на 14 кварталов. Строились базилики и портики, театры и амфитеатры, дворцы и новые форумы, общественные бани и туалеты, водопроводы и многоэтажные дома (инсулы). Население Р. в I–II вв. составляло около 1 млн человек. К самым значительным сохранившимся постройкам относятся памятники Римского и императорских форумов, алтарь Мира (9 до н. э.), театр Марцелла (13/11 до н. э.), Колизей (80), Пантеон (125), колонна Траяна (113), мавзолей Адриана (139), термы Каракаллы (217). Однако уровень городского благоустройства оставался невысоким в соответствии с технологическими возможностями того времени. С великолепными постройками сочетались узкие улочки, мусор, отсутствие освещения и бытовых удобств. Город страдал от наводнений и малярии, неоднократно горел. Пожары позволяли при восстановлении вносить упорядоченность в городскую застройку.

В правление Аврелиана (270–275) Р. был окружен новой стеной протяженностью около 19 км, сохранившейся на значительном протяжении. Кризис III в. нанес сильный удар по урбанистическому развитию Р., что было усугублено переносом в 330 столицы империи в Константинополь .

После раздела Римской империи на Восточную и Западную, в эпоху Великого переселения народов Р. подвергался нападениям и был разграблен в 410 готами , в 455 — вандалами . В 476 последнего западного императора Ромула Августула сместил Одоакр , который стал сам править в Италии. Одоакр был в свою очередь свергнут и убит в 493 Теодорихом Великим , главой остготов , сделавшим своей столицей Равенну. Остготы в 535–553 вели войну с византийцами, в ходе которой Р. был еще раз разграблен вой­ском короля Тотилы (546). Византийские полководцы Велизарий и затем Нарсес покончили с владычеством готов, но уже в 568 на смену им пришли лангобарды . В этот период в Р. назначался префект из Равенны, номинально городом управлял сенат. Возрастало значение христианской церкви во главе с римским епископом (папой), но существование Р. обеспечивали восточные императоры. Численность жителей сократилась до 30–40 тыс. человек. Вместе с Равенной и Неаполем Р. оставался владением Византии (см. Равеннский экзархат ). В 589 город пострадал от наводнения, в 590 — от чумы, для избавления от которой папа Григорий I Великий устроил процессию, по преданию, явившийся ему над мавзолеем Адриана архангел Михаил вложил меч в ножны; после этого мавзолей стали называть замком Св. Ангела. Хотя преемника Григория Великого, папу Бонифация III, император Фока признал главой всех церквей, конфликты с византийцами усиливались, особенно в эпоху иконоборчества . В VIII в. сложился прочный союз понтификов с франками : сначала майордом Карл Мартелл, а затем его сын король Пипин Короткий разгромили лангобардов и передали папам захваченные теми византийские владения. В 772 король лангобардов Дезидерий захватил Р., но Карл Великий нанес ему поражение и защитил папу Льва III также от внутренних противников; в 800 Лев III увенчал его в Р. императорской короной. В это время складывается легенда о Константиновом даре , согласно которой папы якобы получили еще в IV в. право владеть всей Италией. Выборы понтификов зависели от римской знати, что выливалось в острую борьбу группировок. В IX в. Р. страдал от нападений арабов и норманнов, после разорения арабами Ватикана в 846 папа Лев IV восстановил городскую стену и построил новые укрепления («Львов город»). К тому времени в Р. жило около 20 тыс. человек, город занимал четверть прежней площади, причем античный центр был в запустении. В Х в. складывается взаимодействие пап и германских королей, унаследовавших титул императоров Западной Римской империи. Оттон I и его преемники из Саксонской длинастии приезжали короноваться в Р. К этому моменту папы стали полностью независимыми от Византии, и 1054 был ознаменован разрывом между Католической и Православной церквами (см. Разделение церквей ). Усиление папства благодаря реформам папы Григория VII привело к конфликту с германскими императорами, вылившимися в борьбу за инвеституру , которая продолжилась в XIII в. противостоянием в Италии проимперской партии гибеллинов и пропапской партии гвельфов . При этом Р. обрел новую привлекательность для паломников как средоточие церковных святынь и торгово-финансовый центр. Возродилось коммунальное движение , возглавленное Арнольдом Брешианским и направленное против светской власти пап. Успеху этого движения мешали распри между гвельфами и гибеллинами, а также между влиятельными семьями знати — Орсини и Колонна. Понтифики, будучи в основном выходцами из этих и близких им семей, использовали эти противоречия для укрепления своих позиций. В 1300 папа Бонифаций VIII впервые объявил юбилейный год, во время которого паломники к гробницам апостолов Петра и Павла могли получить полное отпущение грехов. Посетивший Р. хронист Дж. Виллани утверждал, что в городе собралось 200 тыс. человек.

Конфликт Бонифация VIII с королем Филиппом IV Красивым нанес папству серьезный моральный ущерб, и понтифик-­француз Климент V перенес свою резиденцию в Авиньон. Этим было положено начало так называемого Авиньонского пленения пап (1309–1377), обернувшегося для Р. новым упадком. Отсутствие пап было ознаменовано событиями, вдохновленными идеей возрождения былого римского величия: коронованием поэта Петрарки на Капитолии в 1341 и правлением «народного трибуна» Кола ди Риенцо в 1347 и 1354. Несмотря на тягу к анархической вольности, население Р. было заинтересовано в возвращении пап, и это возвращение было омрачено Великой схизмой (1377–1417). В эпоху Возрождения наступает новый расцвет города. При ренессансных папах-гуманистах Николае V , Пии II , воинственном Юлии II , гуманистически образованных Льве X и Клименте VII Медичи развернулись строительные работы, началось восстановление античных памятников. При Сиксте IV была основана Апостольская библиотека, расписана Сикстинская капеллапри участии Боттичелли, Гирландайо, Перуджино, Пинтуриккьо, позднее Рафаэля и Микеланджело. При Юлии II началось строительство нового собора Св. Петра, завершенное лишь в XVII в., когда при участии К. Мадерны и Дж. Л. Бернини был возведен ансамбль площади Св. Петра. Сносились старые здания и улицы, прокладывались новые. В 1527 Р. был разграблен немецкими наемниками, воевавшими на стороне императора Карла V Габсбурга. Численность населения, составлявшая около 55 тыс. человек, снизилась и достигла 100 тыс. лишь к концу XVI в. В 1555 было основано гетто в старинном Портике Октавии. В эпоху Контрреформации в Р. было построено много монументальных зданий в стиле барокко: церковь иезуитов Иль-­Джезу, Санта-­Сусанна, дворец Барберини, Квиринальский дворец и др. Р. украсился новыми площадями, фонтанами и старинными обелисками, началось восстановление и собирательство античных памятников.

В XVII–XVIII вв. Р. оставался одним из красивейших и богатейших городов мира благодаря деятельности пап и притоку паломников. Сюда приезжали учиться и работать великие мастера живописи, такие как Рубенс и Веласкес. Ценители искусства, дворяне со всех концов Европы посещали город в рамках так называемого Гран Тура. Однако значительная часть жителей прозябала в нищете, процветала преступность. Хотя международное политическое влияние папства снизилось, оно обладало крупнейшими владениями по всей Италии. Относительно благополучный период существования Р., который можно назвать и застойным, окончился с наступлением эпохи Наполеоновских вой­н . В 1798 в Р. вошли вой­ска французской Директории , была учреждена Римская республика, но уже через несколько месяцев город был отвоеван австрийцами. В 1808, после новых побед ставшего императором Наполеона I , папские владения были присоединены к его империи. В 1811 он провозгласил своего новорожденного сына Римским королем (этот титул носили наследники императоров). Власть пап была восстановлена в Р. в 1814, но в дальнейшем революционные события середины XIX в. затронули и Вечный город.

В 1846 папа Пий IX попытался провести некоторые реформы, однако революционеры в 1849 провозгласили республику, но французские вой­ска после трехмесячной осады вошли в Р. и вернули туда папу. Папство было самым упорным противником объединения Италии под эгидой Савой­ской династии (см. Рисорджименто ), и при вмешательстве французской армии ему удавалось противостоять усилиям сардинских вой­ск и добровольцев во главе с Дж. Гарибальди до 1870, когда Р. был провозглашен столицей образованного в 1861 Итальянского королевства. При поддержке значительной части римских жителей Пий IX отказался признавать его суверенитет и довольствоваться лишь частью Р. Папа объявил себя «ватиканским узником», и решение «римского вопроса» затянулось на почти 60 лет. В это время Р. насчитывал около 250 тыс. жителей и был довольно архаичным и отсталым с точки зрения благ цивилизации городом. Новые власти занялись перестройкой Р., многие старые здания были снесены; население города выросло в два раза.

В 1922, после так называемого похода на Р., сложился фашистский политический режим во главе с Б. Муссолини . В 1929 были подписаны Латеранские соглашения , и Ватикан стал независимым папским государством. В фашистский период много внимания уделялось восстановлению римских древностей, одновременно возводились новые здания и кварталы в современном стиле, в том числе ЭУР (Всемирная римская выставка) с Дворцом труда (начавшееся в 1939 строительство ЭУР так и не было завершено). Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 Италия стала союзницей нацистской Германии, с июля 1943 Р. подвергался бомбардировкам американской авиации. Произошел государственный переворот, но немецкие вой­ска заняли значительную часть страны, включая Р., и восстановили правление Муссолини. Начались преследования евреев, репрессии, в том числе расстрел пленных партизан и мирного населения в Ардеатинских пещерах; в ответ на покушение на эсэсовцев 24 марта 1944 было уничтожено 335 человек. Папа Пий XII во избежание разрушений объявил Р. «открытым городом», то есть не собирающимся обороняться от нападений. В июне 1944 в город вошли англо-­американские союзники. В 1946 Италия объявлена республикой, последний король Умберто II покинул страну. В послевоенный период Италия переживала экономический подъем, множество жителей отсталых южных областей переселялось на север, население Р. увеличилось вдвое.

Р. сохраняет свое значение всемирного центра Католической церкви, здесь сосредоточены ее главные храмы и важнейшие святыни. В историческом центре находится одно из самых влиятельных в мире (из малых стран) папское государство Ватикан. Также Р. является столицей Итальянской республики, в нем заседает итальянский парламент (в старинном Палаццо Монтечиторио) и находится резиденция премьер-министра (Палаццо Киджи, XVII–XVIII вв.). Р. наполнен множеством архитектурных и художественных памятников почти трех тысячелетий и представляет собой музей под открытым небом. Несмотря на наличие современных жилых кварталов на городской периферии, рост города не идет ни в какое сравнение с гигантскими городскими агломерациями других стран. Прилегающие к Р. поселения, в том числе со стороны порта Остия на Тирренском море, сохранили малоэтажную застройку. Рядом с Остией находится крупнейший в Италии аэропорт Леонардо да Винчи (Фьюмичино). В 1960 Р. принимал Летние Олимпийские игры, сюда постоянно стекается огромное множество туристов, в частности, по случаю Святого (юбилейного) года в 2000.

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