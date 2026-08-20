РИЛЬКЕ РАЙНЕР МАРИЯ

Знаменитый поэт- модернист . Испытывал влияние экзистенциализма.

Биография и творчество

Родился в семье железнодорожного чиновника Йозефа Рильке и Софи Энтц. Имел младшего брата. Важным годом в жизни мальчика стал 1884-й. Тогда разошлись его родители, а сам Рильке начал писать стихи (он остался жить с отцом). В 1886-1891 годах он учился в военном училище, после чего стал изучать торговое дело в Линце. В 1895 году получил аттестат зрелости.

На середину 1890-х также пришлись первые рассказы Рильке (например, «Пьер Дюмон»), и, более того, дебютный сборник стихов «Жизнь и песни». Во время учебы в Пражском университете (сначала на философском, затем – юридическом факультете) был опубликован второй сборник – «Жертвы ларам» (1896). В следующем году Рильке путешествовал по Италии, а вернувшись оттуда, познакомился с писательницей и психоаналитиком Лу Саломе (именно с ее подачи у Рильке появилось имя «Райнер»). Тогда же он перебрался в Берлин, где поступил в университет. Здесь он выпускал несколько сборников поэзии «Подорожник», а также сборник «Увенчанный снами». Не менее плодотворным стал 1898 год, когда свет увидели его стихотворная книга «Сочельник», прозаический сборник «Мимо жизни» и драма «Без настоящего». Тогда же Рильке вновь посетил Италию.

Следующий год стал временем его поездки в Россию вместе с Лу Саломе. Здесь он общался с Львом Толстым , Ильей Репиным , Леонидом Пастернаком . Это путешествие оставило большой след в душе поэта, сам он отмечал, что Россия во многом определила его, став для него, по сути, духовной родиной. В том же 1899-м был напечатан очередной сборник стихов Рильке «Мне на праздник», в следующем году вышел его прозаический сборник «Истории о Господе Боге», где нашли воплощение и русские впечатления автора. Тогда же он снова посетил Россию, на этот раз не ограничившись столицами, а проехав по многим русским городам. После этого визита он даже написал несколько стихотворений на русском языке. Позднее Рильке состоял в переписке с Мариной Цветаевой , он более подробно изучал русскую литературу, переводил русских поэтов и даже «Слово о полку Игореве» . В 1900 году Райнер познакомился со скульптором Кларой Вестхофф, с которой сочетался браком в 1901 году.

1902 год был также плодотворным для Рильке. Он издал сборник рассказов «Последние», а также «Ранние стихотворения», продолжив при этом писать драмы. Тогда же мастер перебрался в Париж. Здесь он свел знакомство с Роденом . Это встреча повлекла за собой появление книги Рильке «Огюст Роден» в 1903 году. Тогда же вышла его монография об искусстве «Ворпсведе». Рильке снова посетил Италию и в итоге остался в Риме. 1904 год он провел в Швеции и Дании, выпустил вторую редакцию своего сборника прозы «Истории о Господе Боге». В 1905 году Рильке работал секретарем Родена во французском Медоне, выпустил сборник «Часослов». В 1906 году поэт оставил Медон, разойдясь и будучи уволенным знаменитым скульптором, после чего стал жить в Париже. Здесь он трудился над «Новыми стихотворениями». В следующем году Рильке посетил Максима Горького на Капри, а также свел знакомство с Рудольфом Каснером , после чего вернулся в Париж. В 1908 году отношения Рильке и Родена получили вторую жизнь. Поэт занялся переводами, а также выпустил вторую часть «Новых стихотворений». В 1909 году произошло важное знакомство – Рильке встретился с княгиней Марией Гогенлоэ, которая была его покровительницей все дальнейшие годы. Не раз поэт гостил в ее итальянском замке Дуино. Много путешествовавший, в 1910 году мастер уехал на север Африки, где пробыл до следующего года. В 1912 году им были созданы циклы стихов «Жизнь Девы Марии» и «Дуинские элегии» (над последними он работал и впоследствии). Одновременно в эти годы Рильке переводил многие христианские тексты прошлых веков. В 1913 году он занялся переводом стихов Микеланджело .

В 1914-м вышел его военный цикл «Пять гимнов», в 1916-м поэт некоторое время проходил службу в военном архиве Вены. В 1918-1921 годах он активно занимался переводами итальянской и французской поэзии, писал стихи и драмы. В 1922 году Рильке закончил свои «Дуинские элегии» и написал «Сонеты к Орфею», все они были напечатаны в 1923 году. «Сонеты» мастер создал буквально за две недели, они стали настоящим пиком его творчества. Также Райнер активно переводил поэта и философа Поля Валери , книга переводов вышла в 1925 году.

В 1923 году самочувствие Рильке стало его подводить, отчего он много времени проводил в санатории в Швейцарии. Позднее врачи обнаружили у него лейкемию, от которой поэт и скончался в конце 1926 года. Погребен на кладбище швейцарской коммуны Рарон. Последней вышедшей книгой мастера стал сборник его французских стихов «Сады».