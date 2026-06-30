РИХТЕР ОТТОН БОРИСОВИЧ

— генерал-адъютант, генерал от инфантерии русской императорской армии, управляющим делами Императорской главной квартиры, участник Кавказских походов и Крымской войны.

Биография и военная карьера

Происходил из дворянского рода балтийских немцев, находившихся на русской службе. Военное образование получил в Пажескому корпусе. Службу начал в составе лейб-гвардии Конном полку. Участвовал в подавлении революции в венгерских землях. В 1851 г. уволен со службы. Однако уже весной 1852 г. вернулся в армию, был зачислен в состав Ахтырского гусарского полка. Оттон Борисович получил назначение личного адъютанта к генерал-адъютанту А. И. Будбергу. Во время Крымской войны участвовал в осаде крепости Силистрии, затем состоял адъютантом барона В.К. Ливена. После этого вновь вернулся в расположении лейб-гвардии Конного полка и стал адъютантом главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом князя А.И. Барятинского . Участвовал в непростой зимней экспедиции русских войск в Чечню, за отличие в боях получил звание полковника. В 1858 г. отличился при штурме Аргунского ущелья, лично повел в атаку два батальона и получил золотую шашку с надписью «За храбрость». С 15 июля 1858 г. по приказу Александра II был отозван с Кавказа для нахождения в свите великого князя, старшего сына императора – Николая Александровича. В 1864 г. получил звание генерал-майора и был включен в свиту Его Императорского Величества. Находился при Николае Александровиче во время его поездки за границей, где он неожиданно заболел и вскоре скончался. Рихтер сопровождал тело цесаревича при перевозке из Ниццы в Санкт-Петербург. В 1866 г. Рихтер стал начальником штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, через год женился на своей племяннице Елизавете Константиновне, что вызвало неодобрение при дворе, и его отправили военным агентом во Флоренцию, в то время там располагалась столица Итальянского королевства. В 1871 г. был удостоен звания генерал-лейтенанта. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. дивизия под командованием Рихтера располагалась в Севастополе, и во время военной кампании играла вспомогательную роль, занимаясь охраной черноморского побережья от возможного турецкого десанта. С 1881 г. занимал пост командующего Императорской главной квартирой. С 1887 г. входил в состав Государственного совета. Пользовался особым расположением и доверием российских императоров Александра III и Николая II. В 1896 г. получил высшую награду Российской империи – орден св. Андрея Первозванного. В июле 1898 г. Оттон Борисович оставил пост командующего Императорской главной квартирой и состоял при Особе Его Императорского Величества. Похоронен в Александро-Невской лавре.