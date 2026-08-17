Рид, Джон Сайлес

Рид ( англ. Reed) , Джон Сайлес (22.10.1887, Портленд, шт. Орегон — 17.10.1920, Москва) — североамериканский журналист, один из организаторов Коммунистической рабочей партии США. Из преуспевающей предпринимательской семьи. В 1910 окончил Гарвард, летом 1910 — весной 1911 путешествовал по Англии, Франции, Испании. Переехал в Нью-­Йорк, где начал журналистскую карьеру, политически сдвигаясь влево. С 1913 — сотрудник социалистического журнала «The Masses». Писал репортажи о Мексиканской революции 1910–1917 (собраны в книгу), забастовке угольщиков в Колорадо. С 1914 — военный корреспондент в Европе, выступил против вступления США в Первую мировую вой­ну 1914–1918 . Издал книгу о Восточном фронте. С сентября 1917 — в Петрограде, горячо поддержал Октябрьскую революцию, о событиях которой в 1919 издал книгу «Десять дней, которые потрясли мир» (1919, с предисловием В. И. Ленина ; русский перевод 1923), переведенную на многие языки и экранизированную С. Эйзенштейном в 1927. Сотрудничал в наркомате иностранных дел. С 28 апреля 1918 в США, подвергся преследованиям, в начале октября 1919 бежал из США с поддельным паспортом, с ноября 1919 — в Советской России. Член Исполкома Коммунистического интернационала, делегат II Конгресса Коминтерна (июль — август 1920). Арестован в Финляндии в марте 1919. Посетил Первый съезд народов Востока в Баку в начале сентября 1920. Вернулся в Москву больным, умер от сыпного тифа.

В 1929–1935 Коммунистическая партия США руководила сетью литературно-­художественных клубов Джона Рида. Жизни Р. посвящен ряд художественных фильмов в СССР и США.

Библ. : Рознатовская Ю. А . Джон Рид: Библиографический указатель. 2‑е изд. М., 1978.

Соч.: Капитализм и рабочее движение в Америке (совм. с И. Амтером). М., 1924; Вдоль фронта / Пер. с англ. И. В. Саблина, В. Ф. Корш. М. – Л., 1928 (ориг. изд.: 1916; 2‑е изд. на рус. яз.: М., 2015); Избранное / Пер. с англ. В 2 т. М., 1987; Complete poetry. Lanham (Md.), 1982; Collected works. New York, 1995.

Лит. : Hicks G. J. Reed: The Making of a Revolutionary. New York, 1936; Rosenstone R. A. Romantic Revolutionary: A Biography of John Reed. New York, 1975; Старцев А. И. Русские блокноты Джона Рида. 2‑е изд., доп. М., 1977; Homberger E. John Reed. Manchester, 1990. А. А. Исэров.