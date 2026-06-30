РИЧАРД III ЙОРК (англ. Richard III York)

Король Англии из дома Йорков , брат короля Эдуарда IV (1461-1470; 1471-1483), со смертью Ричарда III закончились войны Алой и Белой Роз. Родившийся в 1452 г. Ричард потерял отца , когда ему было 8 лет и получил от своего брата Эдуарда титул герцога Глостера в 9. Соответственно с самого раннего детства он был втянут в политические конфликты, которые соттрясали Англию во второй половине XV столетия.

Ричард был верным сторонникоv своего брата Эдуарда IV. Он сражался за него при Барнете и Тьюксбери, а также воевал на севере с Шотландией. Когда Эдуард умер в 1483 г., он поспешил на юг, где сумел перехватить юных сыновей своего брата. Он арестовал сопровождавших их охранников (лорды Риверс и Грей) и распустил свиту, взяв наследника под свое опекунство. Это было сильным ударом по семейству Вудвилей (из которого происходила вдова ороля Елизавета). Их позиции были весьма непрочны, старые семьи Говардов, Стэнли и др., их не жаловали, а контроль над принцами был единственной реальной возможностью остаться у власти.

В Лондоне Ричард при поддержке Генри Стаффорда, 2-го герцога Бэкингема, сумел заручится поддержкой основных вельмож, а также организовал встречу с олдерменами города, которые попросили его принять корону. 6 июля 1483 г. был коронован Ричард III. Принцы были посажены в Тауэр. Они были убиты, однако неизвестна точная дата их убийства. Существует три основные версии их смерти: убийство по приказу самого Ричарда, убийство их Бэкингемом и убийство их уже при Генрихе VII Тюдоре (1485-1509) . Как бы то ни было, но смерть сыновей Эдуарда IV легла черным пятном на биографию именно Ричарда, благодаря, прежде всего, Томасу Мору , который в своей "Истории правления Ричарда III" изрядно постарался, в деле создания образа монарха-тирана.

Самое начало правления Ричарда отмечено мятежом. Восстал Бэкингем, некогда бывший его ближайшим сподвижником. Самая частая из версий причин восстания - не получил обещанной награды. Также это восстание используется в версии об убийством герцогом принцев. Восстание провалилось и Бэкингем был казнен в этом же году. Бэкингем делал ставку на Генриха Тюдора, графа Ричмонда, жившего в Бретани после битвы при Тьюксбери.

Несмотря на первую неудачу Тюдор дождался своего часа в 1485 г. При финансовой поддержке короля Франции Людовика XI он высадился с войском и победил в битве при Босворте. Этот драматичный эпизод был ярко описан Шекспиром в его "Ричарде III", который следуя за Мором также описал последнего Плантгенета, как тирана, горбуна и человека низкого, хоть и смелого. Совсем недавно, в 2012 г. был найден скелет на заправке в Лестере. Путем генетической экспертизы было установлено, что это это скелет Ричарда III, который, по крайней мере точно не был горбуном.

Иллюстрации:

Портрет короля Ричарда III. Англия, XVI в.;

Череп короля Ричарда и, судя по всему, смертельное для него ранение. The Lancet, Vol. 385, n. 9964.