РИЧАРД I ПЛАНТАГЕНЕТ (англ. Richard Coeur de Lion)

Сын Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской, старший на момент смерти отца. Король Англии (c 1189 г.), чье самое известное прозвище – Ричард Львиное Сердце. Участник Третьего Крестового похода.

До смерти Генриха II несколько раз участвовал в мятежах против него, связанных с конфигурацией своего итогового наследства, прибегая, в числе прочего, к помощи французского короля Филиппа II Августа (1180-1223 гг.).

В 1187 г. под натиском мусульман пал Иерусалим, поэтому первыми делами Ричарда-короля были приготовления к Третьему Крестовому походу. В 1190 г. он, как и Филипп Август отправился в Святую Землю.

Двигаясь по морю к осажденной крестоносцами Акре, Ричард захватил Кипр, сместив местного правителя грека Исаака Комнина. Участвовал в штурмах Акры и ее сдаче. После падения (после почти трехлетней осады) этой твердыни Филипп Август вернулся во Францию, где начал захватывать замки Ричарда в Нормандии. Ричард принял решение с небольшим отрядом инкогнито вернуться из земли Обетованной, но был взят в плен австрийским герцогом Леопольдом, а затем передан Императору Генриху VI.

Тем временем, младший брат Ричарда Иоанн в союзе с Филиппом Августом вели переговоры с Императором, предлагая тому деньги за как можно дольше содержание короля в плену.

В 1194 г. Ричард был освобожден и вернулся в Англию. Собрав финансы, а особенно «подарки» от сторонников Иоанна, на борьбу с французским королем, он отплыл на континент.

Вплоть до 1199 г. он занимался подготовкой к войне с Филиппом Августом, а также местными делами. Был убит стрелой при попытке взять замок в Аквитании.

Иллюстрация:

Ричард Львиное Сердце. Иллюминация из рукописи XII в.