РИЧАРД, 3-й ГЕРЦОГ ЙОРКСКИЙ (англ. Richard Duke of York)

Влиятельный английский аристократ, отец короля Эдуарда IV, глава партии Йорков в войне Алой и Белой Розы (1455-1485 года).

Сын мятежного Ричарда Конисбурга (казенного в 1415 г.) и потомок короля Эдуарда III, к 1450 г. Ричард стал одним из самых влиятельных людей в Англии. Главнокомандующий во время Столетней войны и наместник Ирландии - Ричард хорошо знал войну, а также обладал острым умом и умело вел дела при дворе Генриха VI. Более того, он в 1453-53 гг. он был регентом во время обострения болезни оного. В противовес ему сформировалась внушительная партия придворных, лидером которой была Маргарита Анжуйская, жена короля.

В 1455 г. она потребовала не позвала Ричарда на Совет в Лестере, но вызвала его туда. Поняв, в какую сторону развивается ход событий, Ричард собрал войско и двинул его навстречу королевскому. Начались Войны Роз, Алой - с герба Ланкастеров и Белой - с герба Йорков. Одержав победу при Сент-Олбансе, над Ланкастерской (королевской партией), он весьма скромно ею воспользовался, ограничившись раздачей должностей своим приближенным.

Та конфигурация сил, которая сложилась после Сент-Олбанса, сохранялась до 1459 г., когда Маргарита вновь сумела собрать сторонников и еще раз бросить вызов всесильному герцогу. На этот раз, она сумела захватить тактическую инициативу и даже собрала в этом же году лояльный своей партии Парламент. Однако графу Уорику, будущему "творцу королей" и стороннику Йорка, удалось взять под контроль Лондон и разбить королевские войска в Нортгемптоне. На этот раз для Ричарда вопрос встал более остро, чем пять лет назад. Шли разговоры о смене правящего дома, однако было принято решение об объявлении его принцем Уэльским, следовательно, наследником Генриха VI.

Ричард практически не ожидал подвоха, когда пришли вести о появлении Маргариты с войском в его родном Йоркшире. Взяв часть войска, он скорым маршем пошел на север, где в битве при Уэйкфилде был наголову разбит Маргаритой и вступившими с ней в союз шотландцами. Сам Ричард, его сын и множество их сторонников были убиты, а их головы были насажены на пики в Йорке, а на голову ему надели бумажную корону. Трагическая битва обезглавила дом Йорков и еще больше ожесточила характер последующих событий. Вслед за своим отцом знамя борьбы было поднято его сыном, будущим королем Эдуардом IV.