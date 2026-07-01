ЙОРК

Йорк — город в Англии, центр архиепископства (с 735), столица графства Йоркшир.

Население в 2016 – 206,2 тыс. человек. Расположен на слиянии рек Фосс и Уз.

Поселение возникло около 71 н. э. как крепость и лагерь 6-го римского легиона. В III в. получил статус колонии, был столицей провинции Нижняя Британия. С 314 — центр епископства. Пришел в упадок с уходом римлян (410).

Хотя англосаксы заселили местность еще в V в., сведения о поселении на месте Й. относятся к примерно 600. В 627 епископ Паулин, присланный из Рима, крестил в Й. Эдвина, короля Нортумбрии . В 735 Й. стал архиепископством. В 866 был атакован викингами; после раздела Альфреда с Гутрумом оказался в области Датского права (см. «Дэнло» ). С 954 Й. и Нортумбрия стали частью англо-саксонского королевства. В англо-скандинавский период город процветал, был вторым после Лондона. Во время Нормандского завоевания Англии Й. оказал сопротивление (1068—1069), был сожжен и разграблен.

Нормандцы построили в Й. два замка, перестроили собор, монастырь. Городом управлял шериф Йоркшира (жил в замке Й.). 16 марта 1190 в Й. была вырезана еврейская община города. Король Иоанн Безземельный пожаловал Й. самоуправление: право выбирать мэра, собирать налоги и отправлять правосудие (1212), которое в последствие было расширено (1256). В 1250–1315 город был обнесен каменными стенами. С конца XIII в. Й. служил центральной базой во время войн с Шотландией, подвергался набегам. В XIV в. в нем неоднократно располагались королевские канцелярия и казначейство, заседал парламент. В 1396 получил статус города-графства. Совет Севера (1484/1522—1641) заседал в Й.

В Средние века Й. был центром суконного, кожевенного, металлургического, стекольного и кораблестроительного производств, международной торговли (зерно, шерсть; с Нидерландами, Германией, Францией и Прибалтикой). Правда, значение Й. как центра торговли стало падать с основанием Кингстона-апон-Халла (1299). К XV в. многие производства ушли из города, он обеднел и не мог платить налоги. При Генрихе VIII права горожан были ограничены.

В городе существовало множество монастырей, 4 братства, 31 госпиталь, ок. 40 церквей. Во время Реформации недовольство грядущим роспуском монастырей привело к участию в Благодатном паломничестве (октябрь — декабрь 1536). Значимая часть населения Й. сохраняла симпатии католицизму и подверглась гонениям (мученица Маргарет Клитроу).

С 1561 в Й. заседал Высший уполномоченный суд по северной провинции (церковный суд), включавший главу Совета Севера и архиепископа Й. К концу XVI в. произошло оживление города, торговли и производства. Компания купцов-авантюристов Й. импортировала железо, коноплю и другие товары из Сев. Германии и Прибалтики. Население достигло 12 тыс. человек.

В апреле 1642 Карл I с семьей и двором перебрался в Й., который стал важной базой роялистов. В апреле — июле 1644 Й. находился в осаде парламентскими и шотландскими войсками (сдан 16 июля).

В XVIII в. город оставался административным центром Йоркшира, сохранил свои торговые функции, став также северной столицей светского общества (ассамблеи, приемы). Индустриализация обошла Й. стороной. Население в 1800 составило 17 тыс. жителей. Строительство дорог и улучшение сообщения способствовало развитию туризма. Также развивались банковское и страховое дело.

Открытие железнодорожного сообщения (с 1840) способствовало индустриальному развитию города: производство и ремонт двигателей и вагонов, кондитерское производство. В XIX в. было основано множество образовательных и культурных обществ и организаций (музей Йоркшира и др.). В 1963 появился университет. В 1968 исторический центр Й. был определен как охранная зона, позднее многие улицы стали пешеходными (1987).

Ист.:Register of the Freemen of the City of York: 1272—1759 / Ed. by F. Collins. 2 Vols. Durham, 1897—1900; The Archaeology of York / Gen. ed. P.. V. Addyman. 60 vols. York, 1970—.

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