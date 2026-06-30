РИБЕРА ХОСЕ ДЕ

Рисовальщик, представитель валенсийской школы живописи, художник из плеяды мастеров «золотого века» испанской живописи. Работал в стиле караваджизма .

1610-1620-е годы

Несмотря на то, что Хосе де Рибера родился в Испании, его творческий путь неразрывно связан с Италией, где он прожил большую часть своей жизни. Рожденный в 1591 г. в Хативе в семье сапожника Симона Риберы и Маргариты Куко, Хосе вместе с братом Хуаном, который также посвятил себя художественному ремеслу, в 1611 г. оказался в Парме. Жизнь семейства Рибера до этого события до сих пор покрыта тайной. Вероятно, братья покинули Испанию по экономическим соображениям. В Италии они посещают разные города, некоторое время живут в Риме неподалеку от Академии св. Луки. Можно предположить, что именно в этот период состоялось их знакомство с живописью последователей Караваджо . Однако точное повторение световых, композиционных приемов и колорита прославленного итальянского художника натолкнуло некоторых исследователей на мысль, что, возможно, Рибера лично знал Караваджо и мог посещать его мастерскую. Если принять это предположение, то выходит, что братья находились в Италии уже в 1605-1606 гг. Так или иначе, Хосе де Рибера не остался в Риме, а отправился в Неаполь, тогда входивший в состав испанских владений. Этот шаг позволил ему выполнять заказы для более широкого круга заказчиков, не ограниченного только Италией.

Летом 1616 г. Рибера поселился в доме художника Джованни Бернардино Азолини, на чьей 16-летней дочери спустя всего три месяца он женился. Уже через несколько лет Хосе стал известен не только в Неаполе, но и по всей Европе. Так, например, среди ценителей его творчества значится Рембрандт Хармс ван Рейн, имевший в своей коллекции несколько работ «маленького испанца».

В среде религиозных деятелей и частных коллекционеров из аристократической и торговой сферы работы Риберы пользовались одинаковым успехом. Для изображения различных сюжетов художником использовались универсальные приемы караваджизма: часто абстрактное пространство служило темным пятном, на котором при помощи контрастной светотеневой моделировки натуралистично изображались фигуры и предметы.

Темный колорит, потрясающая эмоциональная выразительность и интерес к теме пыток и страдания во многих произведениях Риберы способствовали складыванию черных легенд вокруг его фигуры. Среди самых знаменитых сплетен такая: «маленький испанец» очень любил посещать тюрьмы, где во время пыток заключенных делал многочисленные зарисовки. Вполне вероятно, что художник мог посещать пыточные. Безусловно, одной из самых неоднозначных работ, выполненных мастером, является «Портрет бородатой женщины» (1631) из серии «Философы». Картина была создана по заказу Фернандо Авана де Рибера, нового вице-короля Неаполитанского королевства, ставшего покровителем художника.

1630-1640-е годы

Если для работ 1620-х гг. характерен суровый натурализм и неотступное следование принципам тенебризма, то под влиянием творчества Ван Дейка и венецианской живописи в 1630-е годы палитра Хосе де Рибера светлеет. В этот период на первый план выходят религиозные сюжеты, создается серия изображений апостолов. Однако «маленький испанец» никогда не был автором одного жанра. Он продолжает работать в жанрах портрета, пейзажа и создает замечательные аллегорические сюжеты.

В 1630-е успех и известность продолжают сопутствовать художнику. Во время своего визита в Италию его посетил Диего Веласкес . Филипп IV пополняет свою коллекцию работами «маленького испанца» (благодаря этому именно в Испании, в Музее Прадо находится самое большое собрание работ этого мастера). На вопросы современников, не желает ли он после такого оглушительного успеха вернуться на родину, которая готова принять его с распростертыми объятиями, Рибера отвечал, что вполне доволен жизнью в Неаполе и не хочет менять комфортный образ жизни на интриги при королевском дворе.

В 1640-е Рибера продолжал работать в мастерской, передавая свои знания новому поколению художников. Среди его учеников, пожалуй, наиболее выдающимся был Лука Джордано. Развившийся к этому времени тромбоз негативно сказался на продуктивности «маленького испанца». Последние годы Хосе де Риберы, как гласит легенда, были омрачены скандалом. По одной версии, его дочь, по другой племянница, была соблазнена Хуаном Хосе Австрийским, внебрачным сыном Филиппа IV. Преступная связь сильно подкосила эмоциональное здоровье Хосе. Как считается, это событие ускорило развитие других болезней, и в возрасте 61 года 3 сентября 1652 г. Хосе де Рибера скончался в своем доме в Неаполе.

Его наследие составляют как результаты плодотворной деятельности в живописной сфере, так и многочисленные гравюры, которые делают Хосе де Рибера самым значительным испанским рисовальщиком не только этого периода, но и за всю историю Испании. Верный последователь Караваджо, «маленький испанец» был восприимчив к композиционной и цветовой выразительности полотна, которого можно было добиться не только тенебризмом. Жестокая реалистичность созданных им образов, которой Рибера добивался, прежде всего, техническими приемами, производила неизгладимое впечатление на современников и вводила его в круг великих мастеров «золотого века» испанской живописи. Влияние его видения жизни и в этой связи задач живописи прослеживается в нескольких поколениях европейских живописцев.