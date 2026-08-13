Ри́о-де-­Жане́йро

Ри́о-де-­Жане́йро — административный центр штата Рио-де-­Жанейро. Население — свыше 6,7 млн человек, вместе с пригородами (Большой Р.-де-­Ж.) — более 12,5 млн (2018, 2020). Расположен на юго-востоке Бразилии , на побережье Атлантического океана у бухты Гуанабара, открытой 1 января 1502 португальцами, принявшими вход в бухту за русло реки, отсюда название города (от порт. «январская река»). В 1531 в бухте был заложен форт. Официально был основан 1 марта 1565 Эуштасиу ди Са. В 1567 город-­крепость получил название Сан-­Себастьян ду-­Риo-де-­Жанейро в честь португальского короля Себастьяна I. Р.-де-­Ж. стал активно развиваться с конца XVII в., после открытия месторождений золота в Минас-­Жерайсе. C 1763 по 1822 — столица колониальной Бразилии, с 1822 — Бразильской империи, в 1889–1960 — республики Соединенных штатов Бразилии. Крупнейший экономический и финансовый центр Бразилии, занимает второе место по уровню промышленного производства (после Сан-­Паулу). Доминирующий сектор экономики — сфера услуг (около 90 %), административные, финансовые, транспортно-­логистические услуги, торговля, образование, культура, туристический бизнес и др. Один из крупнейших портов Латинской Америки, крупный туристический центр. C 1979 работает метрополитен. Город разделен на 4 зоны: Центральная — финансовая и деловая часть, где сохранились архитектурные памятники колониальной эпохи XVI–XIX вв. (церкви, монастыри, ратуша, соборы, дворцы); Южная с великолепными пляжами Ипанема, Копакабана, Фламенго, Ботафого, горой Корковаду ( порт. «Горбун»), горой Пан ди Асукар ( порт. Сахарная голова), статуей Христа (1931) и др.; Северная, где расположены стадионы и спортивные комплексы, в том числе Маракана; Западная — район промышленных зон, трущоб и фавел, где живет беднейшее население города. В 1972 занял второе место по уровню преступности в мире (ООН). Исторический центр с постройками XVI–XIX вв., побережье вместе с пляжами Копакабана, горой Пан ди Асукар и статуей Христа внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит. : Karfeld K . P. Rio de Janeiro. São Paulo, 1955; Магидович И. П . История открытия и исследования Центральной и Южной Америки. М., 1965; Энциклопедия. Латинская Америка. М., 2013. Л. А. Ивкина .