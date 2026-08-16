Ри́муш

Ри́муш — второй царь Аккадской державы (2261–2252 до н. э.), сын Саргона Аккадского . Успешно удерживал большую часть созданной отцом огромной державы. Подавил два массовых восстания городов юга Нижней Месопотамии (собственно Шумер ) с тяжелыми потерями для восставших (умерщвлено и порабощено более 50 тыс. человек) и разорением их центров. Совершил поход в Элам , поддерживая там гегемонию, установленную Саргоном, затем успешно выдержал борьбу с отложившимся после смерти Саргона царством Мархаши (Варахсе, Парахшум — в современном Кермане — Белуджистане) и его союзниками из Мелуххи (долина Инда) за влияние в Эламе, после чего Элам управлялся не царями, а наместниками и правителями низшего ранга. Контролировал Верхнюю Месопотамию и часть Сирии. Был убит своими вельможами.

Лит. : Foster B. R. The Age of Agade. London, 2016. А. А. Немировский .