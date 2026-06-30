Ри́мское пра́во

Ри́мское пра́во — правовая система Рима Древнего , оказавшая определяющее влияние на развитие европейской правовой традиции и других правовых систем мира.

Cуществование римской правовой системы можно датировать периодом от 753 до н. э. (основание Рима ) до 565 н. э. (завершение правления императора Юстиниана ). В указанный период Р. п. претерпело существенную эволюцию, однако юридические институты развивались, инструменты регулирования правоотношений совершенствовались, формировалась определенная правовая традиция, что позволяет говорить о развитии единой системы Р. п., а не об отдельных, не связанных друг с другом, периодах в истории Рима.

Можно предложить следующую периодизацию истории Р. п. (Д. В. Дож­дев), учитывающую ряд факторов, роль которых менялась со временем: 1) архаический период (753 до н. э. — 367 до н. э.); 2) предклассический (367 до н. э. — 17 до н. э.); 3) классический (17 до н. э. — 235 н. э); 4) постклассический (IV–V вв. н. э.); 5) юстиниановский (527–565 н. э.).

Архаическая эпоха условно начинается с года основания Рима и завершается учреждением должности городского претора. Этот период характеризуется сакрализацией правового знания, ритуальным характером правовых форм, преобладанием обычая как источника права, возникновением и развитием легисакционного процесса. В 451–449 до н. э. были разработаны законы XII таблиц ( лат. Leges XII tabularum); в основном в них записаны правовые обычаи римской общины.

Предклассический период открывает год учреждения должности городского претора (praetor urbanus), или же институционализации судебной власти: как один из высших магистратов претор обладал судебными правомочиями. Благодаря деятельности преторов устанавливается новый вид гражданского процесса —формулярный (per formulas), когда претор, рассмотрев правовую сторону дела, посредством особого приказа (formula) назначал присяжного судью, поручая тому изучить фактические обстоятельства и вынести решение по существу. Формируется преторское право (ius honorarium), в рамках которого магистрат дополнял и изменял установления строгого цивильного права (ius strictum, ius civile), преодолевая его iniquitas (несправедливость).

Предклассический и классический периоды разделены отменой в 17 до н. э. легисакционного процесса. Классический период — время расцвета римской юриспруденции, когда происходит становление и развитие двух юридических школ — сабинианцев и прокулианцев, а многообразная деятельность юристов в императорских канцеляриях значительно влияет на законотворчество и правовую практику.

Постклассический период датируется IV–V вв. Основным источником права становятся императорские постановления. Именно в этот период активно систематизируется нормативно-­правовой материал и появляются кодексы, сначала частные (Гермогенианов, Грегорианов), а затем и официальный (Кодекс Феодосия, 438).

Юстиниановский период совпадает со временем правления императора Юстиниана. Именно в этот период была произведена систематизация правового наследия Рима, созданы Дигесты, Институции и Кодекс Юстиниана. В своих Новеллах Юстиниан произвел значительные изменения традиционных установлений, регламентировавших институты римского общества — таких, как брак, наследственное право, судебный процесс.

Примечательно, что в данной периодизации особое внимание уделяется развитию институтов частного права. Достаточно оригинальная периодизация, построенная на несколько иных принципах, предложена Н. П. Боголеповым. В данном случае учитывается развитие институтов как частного, так и публичного права Рима, принимаются во внимание форма правления, преобладание того или иного источника права, время правления того или иного лица. Таким образом, выделяется пять периодов: 1) царский; 2) от начала республики до первой Пунической вой­ны ; 3) классическая и поздняя республика; 4) время классических юристов, что соответствует двум первым с половиной векам Империи; 5) от правления Диоклетиана (284 н. э.) до завершения правления Юстиниана (565 н. э.)

Основными источниками изучения Р. п. традиционно являются тексты компиляции императора Юстиниана, а также законодательные акты последнего. Принципиальное значение для изучения Р. п. имеют Дигесты (Digesta) Юстиниана: изучение именно этого текста в ходе рецепции римского права заложило основу формирования европейской правовой традиции и не прекращается уже полторы тысячи лет. В Дигесты вошли фрагменты около 200 сочинений 37 (38) римских юристов, в том числе Папиниана, Ульпиана, Павла, Помпония, Юлиана, Цельса.

Сведения о создании Дигест можно почерпнуть из постановлений императора Юстиниана. В 530 было опубликовано постановление Deo auctore (название постановления условно и воспроизводит его первые слова), согласно которому Юстиниан предписывал создать кодекс, включающий в себя все наследие римской юридической науки, под названием Дигесты или Пандекты (Πανδέκται). Была создана комиссия, в которую вошли представители как юридических школ начала VI в. (Феофил, Дорофой, Анатолий, Кратин и др.), так и юристы-­практики, к которым можно условно отнести квестора и магистра оффиций Трибониана, возглавившего комиссию. Через три года кодекс вступил в силу на основании постановления Tanta ( греч. Δέδωκεν). Поскольку задачей составителей было составление антологии римских юридических сочинений, а не воспроизведение текстов в полном объеме, значительная часть римского правового наследия не сохранилась: по всей видимости, только 5 % текстов вошли в Дигесты, тогда как 95 % утрачено (помимо Дигест до нас дошло крайне мало текстов римских юристов, самый значительный из них — Институции Гая ). Тем не менее, в Дигестах Юстиниана указан не только автор воспроизводимого фрагмента, но и сочинение (с указанием книги), которое послужило источником для компиляторов. Это позволило О. Ленелю произвести реконструкцию произведений римских юристов на основании сохранившихся данных. Вопрос о соответствии текстов, сохраненных в Дигестах Юстиниана, их источникам вызвал поток исследований, посвященных поиску интерполяций. В настоящее время принята точка зрения, согласно которой в воспроизведенных в Дигестах текстах компиляторы не производили изменений — их целью было сократить, а не изменить или дополнить фрагменты сочинений римской классической юриспруденции.

Помимо Дигест, сведения о Р. п. можно почерпнуть из других частей Юстинианова свода. Институции Юстиниана представляли собой элементарный курс римского права, основанный прежде всего на Институциях Гая. Кодекс Юстиниана и Новеллы (novellae constitutiones, «новые», т. е. принятые после издания Кодекса 534) включали в себя императорские постановления.

Кроме того, Р. п., и в том числе правоприменительная практика римлян изучается по данным юридической эпиграфики и папирологии; литературным произведениям, историческим хроникам и т. д.

Обращение к подобным источникам позволяет изменить подходы к римскому правовому наследию и воспринимать Р. п. не только в контексте изу­чения доктринальных положений римских юристов, но и в связи с исследованием исторических аспектов существования Р. п., а именно: формирование Р. п., применение Р. п. в провинциях, существование римской правовой мысли в общем контексте политических учений Античности.

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