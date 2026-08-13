Ри́га

Ри́га ( латыш. Rīga) — cтолица Латвии , крупнейший город стран Балтии, расположен у впадения р. Даугава (Зап. Двина) в Рижский залив. Численность населения — 605 802 человек (2022). Основан в 1201 епископом Альбертом как опорный пункт крестоносцев в Вост. Прибалтике и центр феодально-­духовных государств Ливонии . С 1202 — кафедра Рижского епископа (с 1237 — архи­епископа) и центр Меченосцев ордена , с 1237 — центр Ливонского ордена . С 1220‑х благодаря быстрому росту торгово-­ремесленного населения стала центром международной торговли в регионе (с 1282 — член Ганзы ). До конца XIX в. городская жизнь была организована по образцу германских торговых городов, немецкое население пользовалось привилегиями; латыши создавали собственные цехи и вспомогательные «братства», обслуживавшие торговлю. С конца XIII в. до 1561 горожане боролись против феодальных сеньоров — архиепископа и Ливонского ордена. Между 1525 и 1554 в Р. победила Реформация , получило распространение лютеранство . После разгрома ордена и архиепископства в Ливонской вой­не 1558–1583 Р. получила независимость (1561), в 1582 при поддержке патрициата была включена в состав Речи Посполитой , поддержанной городским патрициатом. В ходе Контрреформации были возвращены права Католической церкви и введен григорианский календарь, что послужило поводом для вооруженного столкновения между патрициатом и оппозицией домовладельцев, потерпевшей поражение (так называемые Календарные беспорядки 1585–1589). В 1621 Р. перешла под власть Швеции, был вновь запрещен католический культ, построены новые укрепления, появились первые мануфактуры, учреждены городские школы (в 1631 — гимназия, в 1675 — лицей «Schola Carolina»). В 1710 Р. вошла в состав Российской империи, права городской верхушки были подтверждены «Аккордными пунктами»; с 1713 — центр Лифляндской губернии. Развитие ведущих отраслей экономики привело к появлению фабрично-заводских предприятий в 1830‑х. Строительство железных дорог (с 1861) способствовало укреплению тяжелой промышленности, увеличилось значение порта (во 2‑й половине XIX в. занимал третье место по товарообороту в империи). В 1862 открылось высшее учебное заведение — Рижский политехникум. Р. стала местом формирования латышской интеллигенции (Рижское Латышское общество, 1868), появился национальный театр, выпускались печатные издания на латышском языке. В 1890‑х активизировалось рабочее движение, распространились социалистические идеи. Во 2-й половине ХIX в. в Р. росла общественная и культурная значимость русской общины, в том числе старообрядцев (Гребенщиковская община). После 1905 возникли латышские буржуазно-­демократические партии. В 1915 большинство промышленных предприятий и учебных заведений были эвакуированы в Россию. Летом-осенью 1915 в Р. формировались латышские стрелковые части. 23–24 июля 1917 город заняли германские войска. 18 ноября 1918 в условиях германской оккупации в Р. провозглашена Латвийская демократическая республика, созданы органы власти. В январе—мае 1919 Р. — столица Латвийской советской республики. 22 мая 1919 в Р. вернулось национально-демократическое правительство.

В 1920–1940-м в Р. действовало городское самоуправление, была создана система национального образования, открыты консерватория (1919), театр (1919), университет (1923). Русское население увеличилось за счет эмиграции из Советской России. 15 мая 1934 в Р. произошел государственный переворот, был установлен диктаторский режим К. Улманиса. 17–18 июня 1940 в Латвию введены советские войска; 21 июля в Р. установлена советская власть; 5 августа Р. стала столицей Латвийской ССР. С 1 июля 1941 по 13–15 октября 1944 Р. была оккупирована гитлеровской армией; в 1941–1943 в гетто на окраине Р. уничтожено более 2 тыс. евреев, в том числе из стран Европы. В городе действовало движение Сопротивления. После Второй мировой войны 1939–1945 Р. — важный промышленный, культурный и научно-­образовательный центр СССР. В связи с притоком рабочей силы из других регионов СССР в Р. происходило сокращение латышского населения, у коренных жителей накапливалось недовольство национально-культурной и языковой политикой властей. С началом Перестройки Р. становится центром противостояния сторонников расширения республиканского и национального суверенитета и тех, кто выступал за сохранение социализма в Латвии. 20–21 января 1991 столкновение в Р. горожан с частями ОМОН привело к жертвам среди гражданских лиц. С 21 августа 1991 Р. — столица независимой Латвийской Республики. На рубеже XX–XXI вв. Р. — крупный политический и культурный центр (ряд памятников архитектуры входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), но экономика города испытывает трудности, происходит отток населения за счет эмиграции, сохраняются межнациональные противоречия, обострившиеся с активизацией антирусской политики властей страны в 2022.

Лит .: Feodālā Rīga / Red. T. Zeids. Rīga, 1978; Rīga 1861–1917 / Red. J. Krastiņš. Rīga, 1978; Дорошенко В. В. Торговля и купечество Риги в XVII веке. Рига, 1985; Rīga. Enciklopēdija / Red. P. Jērāns. Rīga, 1988; Балто-славянские исследования XV. Сборник научных трудов, посвященный 800‑летию основания Риги / Отв. ред. В. В. Иванов. М., 2002; Гурин А . По русской Риге. Путеводитель. 2‑е изд. Рига, 2014. Е. Л. Назарова .