Ри́чард I Льви́ное се́рдце

Ри́чард I Льви́ное се́рдце ( англ. Ri­chard the Lionheart, фр. Richard Coeur de Lion) (08.09.1157, Оксфорд — 06.04.1199, Шалю) — король Англии (с 1189), герцог Нормандии (с 1189) и Аквитании (с 1172), граф Анжу. Третий сын короля Генриха II и Алиеноры Аквитанской . Воспитывался матерью, конфликтовал с отцом. В 1169 обручен с Аликс, дочерью Людовика VII Молодого . В 1172 стал герцогом Аквитании. Участвовал в выступлении своих братьев против Генриха II в 1173–1174. В 1175–1182 усмирял Аквитанию, подавлял выступления в Ангулеме, Лимузене и других местах, настроил против себя местную знать. Его права на Аквитанию оспаривали братья — Генрих Молодой (1182–1183), Иоанн Безземельный (1184). Осенью 1187 дал обет отправиться в крестовый поход , не посоветовавшись с отцом. Коронован в Вестминстере 3 сентября 1189. Реорганизовал управление Англией: назначил двух новых юстициариев, сместил или переместил шерифов , подтвердил и даровал новые пожалования, собрав значительные средства для крестового похода, укрепил положение в Уэльсе и отношения с Шотландией. В 1190 вел переговоры с королем Наварры Санчо VI Мудрым о союзе и браке с его дочерью Беренгарией. 4 июля 1190 выступил в крестовый поход. Перезимовал на Сицилии (где освободил свою сестру Иоанну, вдову Вильгельма II Сицилийского , которую лишил наследства и держал фактически на положении пленницы претендовавший на престол племянник ее мужа Танкред I). В мае 1191 завоевал Кипр, где женился на Беренгарии. 8 июня 1191 присоединился к осаде Акры. 2 сентября 1192 было заключено перемирие на три года: христианским паломникам был открыт доступ в Иерусалим. Иерусалим взять не удалось, но побережье от Тира до Яффы было в руках христиан. По дороге домой Р. I Л. с. был захвачен в плен Леопольдом, герцогом Австрии, который передал его императору Генриху VI . 4 февраля 1194 Р. I Л. с. был освобожден за выкуп в 100 тыс. марок (был собран чрезвычайный налог); признал императора своим сюзереном и получил его поддержку.

После возвращения в Англию 13 марта 1194 вел бесконечные вой­ны для укрепления положения в Аквитании и возвращения Нормандии. 26 марта был ранен при осаде замка Эймара Лиможского, началась гангрена. Похоронен в аббатстве Фонтевро.

Р. I Л. с. умело подбирал людей для управления своими землями: Роберт из Торнхэма (Анжу), Жоффруа де ла Селль (Аквитания), Уильям Фитцральф (Нормандия), Хьюберт Уолтер и Джеффри Фиц-­Питер (Англия). Активно участвовал в управлении Англией, даже во время своего отсутствия. Был известен храбростью на поле боя.

Ист .: Chronicles and the Memorials of the Reigns of Richard I / Ed. W. Stubbs. 2 vols. London, 1864; Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis: the chronicle of the reigns of Henry II and Richard I, A.D. 1169–1192 / Ed. W. Stubbs. 2 vols. London, 1867; Cronicon Richardi Divisensis tempore regis Richardi primi / Ed. J. T. Appleby. London, 1963.

Лит .: Gillingham J. Richard I. London, 1999; Turner R. V., Heiser R. R. The Reign of Richard Lionheart: Ruler of the Angevin empire, 1189–1199. New York, 2000. А. А. Анисимова .