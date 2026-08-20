Резервáции в США

Резервáции в США ( англ. Reservation) — земли, принадлежащие и управляемые коренным американским племенем, чья власть отчитывается перед федеральным Бюро по делам индейцев и, следовательно, не подчиняется властям штата. Сегодня признаны 574 племени (из них 231 на Аляске), которые управляют 326 резервациями общей площадью 227 тыс. кв. км (2,3 % территории США) размером от 0,534 га до 64,750 кв. км (навахо). Из коренного населения США в 5,2 млн человек в Р. живут 22 % (2010).

Первоначально Р. возникли в итоге выселения коренного населения со своих земель. Первая Р. образована в 1758 в Нью-­Джерси. В 1831 Верховный суд США признал суверенитет племен — «внутренних зависимых наций» (domestic dependent nations). Закон «О перемещении индейцев» (1830) переселял их с Атлантического побережья (в первую очередь, из Флориды) на земли к западу от р. Миссисипи («тропа слез»), где было основано много новых Р., в первую очередь, в Оклахоме. В 1887–1934 закон Дауэса заменил коллективные племенные права индивидуальными (за каждым коренным американцем закрепляли 64,8 га — столько же, сколько и за белым колонистом-­земледельцем), что привело к утрате почти двух третей земель. С 1934, согласно закону Говарда-­Уилера, восстановлен суверенитет племен, часть земель возвращена коренному населению.

Поскольку Р. не подчиняются властям штата, в некоторых из них открыты казино, разрешенные законом 1988.

Лит. : Prucha F. P., S. J. The Great Father: The United States Government and the American Indians. 2 vols. Lincoln (Neb.), 1984; Калашников В. М. Антиколониальная борьба индейцев Северной Америки в XVII–XVIII веках. Днепропетровск, 1991. А. А. Исэров .