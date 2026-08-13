Реза́-шах Пехлеви́

Реза́-шах Пехлеви́ ( перс. Реза-шах Пахлави, до 1925 — Реза-хан Савадкухи) (15.03.1978, селение ­Алашт, пров. Мазандеран — 26.07.1944, Йоханнесбург, Южно-Африканский Союз) — шах Ирана (1925–1941), основатель династии Пехлеви (1925–1979). Из семьи военнослужащего, мелкого землевладельца. Начал военную карьеру рядовым Персидской казачьей бригады, в 1916 переформированной в дивизию. В 20 лет стал офицером, в 1910 — капитаном, в 1919 — генералом. 21 февраля 1921 казачьи части под командованием Р.-ш. П. вошли в Тегеран и совершили государственный переворот. В апреле 1921 Р.-ш. П. был назначен военным министром. Осенью 1921 командовал казачьими частями, подавившими повстанцев в Гиляне. Там же в марте и мае 1922 разгромил крестьянские выступления. В 1922–1923 подчинял непокорных ханов племен.

В 1923 создал политическую партию Таджаддод («Обновление»). В октябре 1923 назначен премьер-­министром, после чего сосредоточил в своих руках основные властные полномочия. В конце 1923 поддержал массовую политическую кампанию за свержение династии Каджаров и установление в Иране республиканского строя, но в марте 1924 призвал «оставить мысль о республике». В декабре 1924 — начале 1925 подавлял восстания и мятежи в разных районах Ирана. С середины 1925 развернул кампанию за свержение династии Каджаров. 31 октября 1925 меджлис низложил ее и передал управление Р.-ш. П., ставшему регентом и принявшему фамилию Пехлеви. 12 декабря 1925 избранное под контролем властей Учредительное собрание объявило Р.-ш. П. наследственным шахом Ирана. Р.-ш. П. продолжил политику централизации страны, подавляя сепаратизм и крестьянские волнения. Ликвидируя вооруженные отряды ханов племен, получал в собственность их владения, что превратило Р.-ш. П. в крупнейшего землевладельца Ирана. Кочевников разоружали и насильственно переводили на оседлость. Р.-ш. П. и его ближайшее окружение стремились укрепить суверенитет и модернизировать Иран. В 1927–1928 были проведены реформы в области образования, организованы светские школы под контролем государства. В 1934 по личному распоряжению Р.-ш. П. основан Тегеранский университет. С 1935 по требованию правительства Ирана за его пределами страна перестала именоваться Персией. В 1935 женщинам предписывалось обязательное снятие чадры. Проведена судебная реформа, ликвидирован шариатский суд.

В 1928 основан Национальный банк Ирана, которому позднее было передано право эмиссии от британского Шаханшахского банка. В мае 1928 иранское правительство аннулировало режим капитуляций в отношении всех иностранных государств и подданных. В 1931 введена монополия внешней торговли. В 1933 был подписан новый концессионный договор с Англо-персидской нефтяной компанией, срок концессии продлен до 1993. В 1930‑е велось промышленное и транспортное строительство в основном за счет государственных средств при финансовом и техническом содействии западных государств и СССР. В 1928–1938 была построена Трансиранская железная дорога.

Режим Р.-ш. П. имел характер военно-полицейской диктатуры. Все оппозиционные силы, особенно демократического направления, подвергались преследованиям. Меджлис контролировался исполнительной властью. Официальной идеологии был присущ великодержавный национализм. Со 2‑й половины 1930‑х усилилась экспансия нацистской Германии (поставки вооружения, контроль военных заводов) в Иран, где действовали тысячи нацистских агентов, организовывались тайные пронацистские боевые группы. С началом Второй мировой вой­ны Германия превратила Иран в антисоветский и антибританский военный плацдарм. Несмотря на предупреждения СССР и Велико­британии, Р.-ш. П. не пресек деятельность нацистской агентуры в Иране. 21 августа 1941 в Иран были введены советские вой­ска с севера и британские с запада и юга. 16 сентября Р.-ш. П. отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммада Реза Пехлеви и был выслан из Ирана. Скончался в ссылке.

Лит .: Меликов А. С. Установление диктатуры Реза-шаха в Иране. М., 1961; История Ирана / Отв. ред. М. С. Иванов. М., 1977. С. 321–345; Алиев С. М. История Ирана XX век. М., 2004; Abrahamian E. The Iron Fist of Reza Shah // A History of Mo­dern Iran. Cambridge, 2008. P. 63–96; Afkhami Gh. R. The Life and Times of the Shah. Berkley–Los Angeles–London, 2009. В. Н. Зайцев.