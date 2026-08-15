Рéйтерн, Михаил Христофорович

Рéйтерн, Михаил Христофорович (12[24].09.1820, Поречье, Смоленская губ. — 11[23].09.1890, Царское Село) — граф, государственный деятель Российской империи, министр финансов (1862–1878), председатель Комитета министров (1881–1886).

Получил начальное домашнее образование. Окончил Царскосельский лицей с серебряной медалью (1839). Поступил на службу в Министерство финансов (1840–1843), затем служил в Министерстве юстиции (1843–1854) и в Морском министерстве (1855–1858), в последнем работал над устройством эмеритальной (пенсионной) кассы.

В январе 1860 Р. занял пост заведующего делами Комитета финансов и вошел в состав Комиссии по реформе банков. По инициативе Р. с 1862 стала публиковаться государственная роспись доходов и расходов, что укрепило кредитный рейтинг страны. С января 1862 Р. возглавил Министерство финансов, осуществив ряд реформ: в частности, ввел так называемое единство кассы (движение всех денег в казначействах подчинялось общему распоряжению Министерства ­финансов). Однако ­задачу укрепления курса бумажного руб­ля Р. решить не удалось, в итоге была возобновлена эмиссия.

Р. уделял большое внимание развитию промышленности и частного предпринимательства, поддерживал создание системы частных коммерческих банков и акционерных обществ.

Соч. : Секретная записка Александру II о мерах по улучшению финансового и экономического положения государства // Судьбы России: Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв. СПб., 2007.

Лит. : Степанов В. Л. Михаил Христофорович Рейтерн // Отечественная история. 1994. № 6. С. 33—50; Белых А. А. Деятельность М. Х. Рейтерна: фактор доверия // Экономическая политика. Т. 16. 2021. № 2. С. 118—135. Ю. Л. Михайлова.