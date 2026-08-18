РЕЙТЕРН МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ На чтение: 1 минута

Граф, статс-секретарь, действительный тайный советник, член Государственного совета, министр финансов Российской империи, председатель Комитета министров.

Родился в дворянской семье голландского происхождения. Отец Христофор Романович (Христоф Адам) (1782-1833), — кавалерийский генерал, участник итальянской кампании 1799-1800 гг., Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов 1813-1814 гг., Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Мать, Екатерина Ивановна (Юлиана Каролина Элеонора) (1789-1869), урожденная фон Гельфрейх, фрейлина императорского двора. В семье было 14 детей. Рейтерн состоял в родстве с поэтом В.А. Жуковским, который был женат на его двоюродной сестре Елизавете Алексеевне (урожденной Рейтерн).

Рейтерн получил домашнее образование, затем поступил в Царскосельский лицей, который окончил в 1839 г. с серебряной медалью. В 1840 г. юноша поступил на службу в министерство финансов в Особенную канцелярию по кредитной части. В 1843 г. перешел в министерство юстиции чиновником особых поручений и в следующем году получил должность столоначальника. Стремительному карьерному росту молодого человека во многом способствовали родственные связи с В.А. Жуковским, который был близок императорской семье, будучи воспитателем наследника престола, будущего императора Алексардра II.

Рейтерн успешно служил: в 1845 г., по поручению министра юстиции, собирал сведения о практике судопроизводства в остзейских губерниях, в 1846 г. был членом комиссии по созданию судебных учреждений в Таврической и Херсонской губерниях, в 1847 г. временно исполнял обязанности товарища герольдмейстера Сената и заведовал Первой экспедицией Департамента герольдии. Кроме того в 1847 г. он был избран членом Русского географического общества. Здесь он познакомился с председателем общества — генерал-адмиралом российского флота, великим князем Константином Николаевичем. В 1853 г. великий князь принял управление морским министерством и приступил к подготовке назревших, по его мнению, преобразований. Константин Николаевич собирал вокруг себя талантливых молодых людей и благодаря его протекции в 1854 г. Рейтерн был принят в морское министерство на должность чиновника для особых поручений. В ходе неудачной Крымской войны 1853-1856 гг. выяснилось, что российский флот устарел, и морское министерство приступило к реформам, в разработке которых Рейтерн принимал активное участие. Он фактически выполнял функции консультанта великого князя по экономическим вопросам.

В 1855 г. Константин Николаевич отправил его в поездку для ревизии портовых сооружений и госпиталей в Архангельске и Астрахани, что дало Рейтерну знание реалий российской провинции. Сразу по возвращении из этой поездки в том же году Рейтерн был отправлен в командировку за границу для изучения финансового строя западных государств: Пруссии, Франции, Англии, США. Командировка продолжалась почти три года. Из поездки он вернулся убежденным американофилом, он видел сходство в национальном характере русских и американцев.

По возвращении из-за границы в сентябре 1858 г. Рейтерн представил императору Александру II отчет о поездке, а затем по представлению великого князя Константина Николаевича был произведен в статс-секретари. В декабре 1858 г. Рейтерн был назначен управляющим делами Комитета железных дорог, а в 1859 г. был произведен в действительные тайные советники и назначен членом Совета министерства финансов с сохранением за ним по желанию великого князя места заведующего эмеритальной кассой в морском министерстве. Рейтерн стал завсегдатаем салона великой княгини Елены Павловны, которая оказывала поддержку либеральным деятелям.

После Крымской войны Россия находилась в глубоком финансово-экономическом кризисе: выпуск массы бумажных денег привел к росту инфляции и падению курса рубля, обмен кредитных билетов на золото и серебро прекратился. В этих условиях великий князь Константин Николаевич привлекает Рейтерна к обсуждению экономических реформ.

Как и многие экономисты того времени Рейтерн был последователем либеральной фритредерской теории А. Смита. Он считал, что чрезмерное вмешательство государства подавляет экономическую инициативу граждан. Таким образом, он выступал против крепостного права и сословного деления общества.

В январе 1860 г. Рейтерн занял пост управляющего делами Комитета финансов. Вместе с исполняющим обязанности товарища министра внутренних дел Н.А. Милютиным, чиновниками министерства финансов Ю.А. Гагемейстером и министерства государственных имуществ Е.И. Ламанским и профессором политэкономии Киевского университета Н.X. Бунге Рейтерн вошел в Комиссию по реформе банков. Он также был членом Редакционных комиссий (1859-1860 гг.), образованных для подготовки отмены крепостного права, в которых занимался разработкой правил операции по выкупу крестьянами своих наделов у помещиков. Кроме того Рейтерн входил в состав комиссии по пересмотру системы налогов и сборов, поскольку введенная Петром I подушная подать уже устарела. В ноябре 1860 г. он стал членом комиссии по подготовке питейной реформы, в результате которой в 1861 г. были отметены откупа и в 1863 г. введена акцизная система.

В декабре 1861 г. Комитет финансов принял решение о публикации со следующего года государственной росписи доходов и расходов, что укрепило кредит страны на мировом рынке.

В январе 1862 г. по рекомендации Константина Николаевича император назначил М.Х. Рейтерна министром финансов. Его программа экономических преобразований предусматривала партнерство государства и частного капитала в развитии народного хозяйства. Казна должна была поддерживать участие предпринимателей в приоритетных отраслях экономики.

Рейтерн стимулировал железнодорожное строительство в стране и поддерживал создание системы частных коммерческих банков и акционерных обществ. По его инициативе были проведены всероссийские промышленные выставки в Москве (1865) и Петербурге (1870), учреждены тринадцать новых бирж, при министерстве финансов создан Совет торговли и мануфактур (1872). Он поддерживал продажу нерентабельных казенных предприятий в частные руки. Ключевой задачей Рейтерн считал восстановление курса рубля до серебряного номинала и открытие свободного размена кредитных билетов на металлическую монету. Однако ему не удалось осуществить эту идею, предпринятая им попытка оказалась неудачной.

Понижение таможенных пошлин привело к росту импорта. И хотя Рейтерн стремился обеспечить России внешнеторговое преимущество за счет увеличения вывоза хлеба, избежать преобладания импорта над экспортом ему не удалось.

Несмотря на старания Рейтерна упрочить экономическое положение России, вследствие ряда его просчетов, а также внешне и внутриполитических обстоятельств (восстание в Царстве Польском 1863 г. и русско-турецкая война 1877-1878 гг.) государственный долг продолжал расти.

Когда было принято решение о вступлении России в войну с Турцией, Рейтерн заявил, что война уничтожит все результаты, достигнутые в стране за время реформ, и просил отставку с поста министра финансов, на котором в силу чувства долга и желания императора оставался до конца войны. В 1876 г. был издан указ о взимании таможенных сборов золотой валютой, что, согласно тогдашнему курсу рубля, означало повышение пошлин на 50%. Эта мера придала таможенной политике протекционистский характер. В 1878 г. здоровье Рейтерна резко ухудшилось, и он ушел в отставку, оставив своему преемнику на посту министра С.А. Грейгу «Финансовое духовное завещание». Вскоре Рейтерн начал слепнуть.

Несмотря на это в октябре 1881 г., по просьбе императора Александра III, Рейтерн принял пост председателя Комитета министров. Он был председателем также в Главном комитете об устройстве сельского состояния (1881-1882 гг.) и Комитете финансов (1885-1890 гг.). В конце 1886 г. в связи с окончательной потерей зрения он ушел с поста председателя Комитета министров. В январе 1890 г., в день пятидесятилетия служебной деятельности, император даровал бывшему министру графский титул. 11 августа этого же года Рейтерна не стало. Похоронен в семейном склепе в Курляндии, между Ригой и Либавой. Детей у него не было, поэтому графский титул был передан его племяннику барону В.Г. Нолькену.