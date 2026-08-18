Рёйс де Бе́ренбрук, Шарль Йозеф Мари

Рёйс де Бе́ренбрук ( нидерл . Ruijs de Beerenbrouck) , Шарль Йозеф Мари (01.12.1873, Рурмонд — 17.04.1936, Утрехт) — нидерландский государственный и политический деятель. Представитель именитого дворянского рода, изучал право в Утрехтском и Лейденском университетах, в 1895 получил степень доктора права. В 1896–1905 вел адвокатскую практику, затем занимал должность прокурора, в 1899–1918 — член городского совета Маастрихта. Вступил в ряды Всеобщего союза римско-­католических объединений избирателей, оформившегося в 1904. В 1905–1918 — депутат нижней палаты Генеральных штатов от этого политического объединения. В мае—июле 1918 — королевский комиссар (глава провинции) Лимбурга. После победы на парламентских выборах католиков в августе 1918 Р. де Б. сформировал и возглавил коалиционный кабинет (9 сентября 1918 — 18 сентября 1922), став первым в истории страны премьер-­министром-католиком. Правительству, в котором Р. де Б. занимал также должность министра внутренних дел, удалось преодолеть трудности послевоенного времени, провести ряд важных реформ и внести поправки в конституцию. Деятельность второго кабинета Р. де Б. (18 сентября 1922 — 4 августа 1825) была не столь успешна, из-за разногласий в нижней палате по ряду законодательных инициатив правительства был вынужден уйти в отставку. Работа третьего кабинета Р. де Б. (10 августа 1929 — 26 мая 1933) пришлась на период мирового экономического кризиса . В 1925–1929 и в 1933–1936 — председатель нижней палаты парламента; в 1931–1936 — лидер оформившейся в 1926 Римско-­католической государственной партии. Р. де Б. активно участвовал в деятельности благотворительных фондов и различных католических организаций, помогавших бедным, оказал существенную финансовую поддержку католической церкви (например, восстановил аббатство Эгмонт).

Лит .: Verhagen F. Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873–1936. Boom, 2015. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева .