Рéйнский союз 1658

Рéйнский союз 1658 (Рейнский аль­янс) — надконфессиональное объединение князей Священной Римской империи , направленное против императора Леопольда I . Р. с. был заключен сроком на три года и дважды продлевался.

Главным инициатором заключения Р. с. был имперский канцлер курфюрст Майнца И. Ф. фон Шёнборн (1605–1673). После Вестфальского мира 1648 в империи не было достигнуто полного политического равновесия и безопасности. Главную угрозу имперские чины видели в возможном усилении власти императора, кроме того в империи сохранялись очаги вооруженных столкновений. Для защиты своих территориальных, конфессиональных и политических интересов немецкие князья с начала 1650‑х активно начали создание союзов. На западе был образован Куррейнский союз (1651), а позже — Кёльнский союз (1654), территориальные правители Центральной и Северной Германии заключили Хильдесхайм­ский союз (1652). Несмотря на религиозные различия, цели у членов союзов совпадали. Главной задачей представлялось ограничить власть императора. Опасения, что западная и северная части империи из-за стремления императора помочь испанским родственникам могут оказаться вовлеченными в продолжавшуюся с 1635 франко-­испанскую вой­ну (см. Тридцатилетняя вой­на 1618—1648 ) и снова стать театром военных действий, подтолкнули главу Кёльнского союза Шёнброна к сближению с Хильдесхаймским альянсом. Подписание между ними соглашения о Р. с. произошло 14 августа 1658. Важнейшим внешнеполитическим аспектом стало вхождение в Р. с. Франции. В 1660 к Р. с. присоединилась Швеция. Обе иностранные державы, прежде всего Франция, рассматривали свое участие в Р. с. как средство влияния на политику внутри империи. Немецкие князья воспринимали вхождение Франции и Швеции в Р. с. как гарантию от вой­ны в своих землях. Члены альянса обещали друг другу военную поддержку в случае нападения на них третьей стороны. В условиях вой­ны Габсбургов с Османской империей (1663–1664) Р. с. поддержал императора.

Лит. : Schindling A. Der erste Rheinbund und das Reich // Alternativen zur Reichsverfassung in der Frühen Neuzeit? / Hrsg. von V. Press. München, 1995; Schilling H. Höfe und Allianzen — Deutschland 1648–1763. Berlin, 1998. А. В. Лазарева.