РЕЙНСДОРП ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Образование и карьера

Иван Рейнсдорп родился в 1730 г. в датской лютеранской дворянской семье. С 1 ноября 1746 г. поступил на русскую военную службу, записавшись юнкером в Военную коллегию. Постепенно продвигался по карьерной лестнице: в 1747 г. получил чин поручика, в 1749 г. стал капитаном, в 1755 г. – секунд-майором, в 1758 г. – подполковником, в 1759 г. – полковником.

Участник Семилетней войны 1756 – 1763 гг. После ее завершения удостоился чина генерал-майора.

Оренбургский губернатор

В сентябре 1768 г. И.А. Рейнсдорп назначен губернатором Оренбургской губернии. 22 сентября 1769 г. получил орден Святой Анны.

На посту губернатора Иван Андреевич сразу предложил изменения в политике в крае: обосновал потребность строительства в Оренбурге караван-сарая для иностранных купцов, желательную отмену воинского постоя. Подготовил проект увеличения государственных доходов за счет расширения добычи илецкой соли.

В начале января 1770 г. И.А. Рейнсдорп был принят императрицей Екатериной II, предоставив ей доклад о трудностях в управлении губернией. 13 января и 4 февраля 1770 г. выступал в Сенате с пояснениями относительно нужд Оренбурга. По итогам петербургской поездки в Оренбурге развернулись масштабные строительные работы: сооружение гарнизонных казарм, ремонт менового и гостиного дворов.

И.А. Рейнсдорп не предпринял шагов для предупреждения побега калмыков в Китай в январе 1771 г. Когда же калмыки в числе 30000 кибиток направились в киргизские степи, Военная коллегия потребовала выдвинуть против них оренбургские войска и башкир, однако калмыкам все-таки удалось уйти в Китай.

30 июля 1771 г. произведен в генерал-поручики.

Осуществлял руководство подавлением Яицкого казачьего восстания 1772 г. После подавления восстания участвовал в следствии и суде над арестованными вожаками этого выступления.

На губернаторство И.А. Рейнсдорпа пришлась и Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Иван Андреевич лично руководил обороной Оренбурга, который осаждали пугачевцы в период с 5 октября 1773 г. по 23 марта 1774 г. вплоть до снятия осады бригадой генерала П.М. Голицына. По итогам этой обороны губернатор получил орден Александра Невского. В 1780 г. назначен генерал-губернатором Оренбургского наместничества, объединившего Оренбургскую и Уфимскую области. Уволен в отставку 16 февраля 1781 г. и год спустя умер в Оренбурге.