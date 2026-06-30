РЕЙНГАРДТ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Происходил из знатной семьи немецких выходцев, обосновавшейся в России. Его отец служил адвокатом. Учился в нескольких гимназиях. Поступил в Лазаревский институт восточных языков, но из-за начала Первой мировой войны прервал учебу и закончил ускоренные юнкерские курсы при Александровском военном училище в Москве. 1 июня 1917 г. получил чин прапорщика и был зачислен в 175-й пехотный Батуринский полк 44-й пехотной дивизия, сражавшийся под Ригой. Получил должность начальника команды траншейных орудий. Первоначально сочувствовал революционному движению, был даже выбран в состав исполкома 12-ой армии Северного фронта. После событий Октябрьской революции , исполком распустили, в новый состав вошли большевики, а Рейнгардт принял решение покинуть армию и отправился в Новочеркасск, где начали формироваться белые части. Состоял в партизанском отряде есаула Василия Михайловича Чернецова, ставшего первым боевым формированием атамана А.М. Каледина, вступившего в бои с большевикам. Затем служил под командованием С.Л. Маркова в первой роте 1-го Офицерского полка. Принимал участие в 1-ом и 2-ом Кубанских походах. В феврале-марте 1919 г. входил в Отряд особого назначения, занимавшегося охраной великого князя Н.Н. Романова, затем нес службу в охране А.И. Деникина . Весной 1919 г. вернулся в действующую армию, получил чин капитана и стал во главе 8-ой роты 4-го батальона. Во время одного из боев на Перекопе получил очередное ранение и попал в плен. Чудом его спас местный немец. После эвакуации из Крыма находился в лагере Галлиполи, откуда по договоренности с болгарским правительством 25 ноября 1921 г. отбыли по морю в Варну, а по железной дороге в г. Белоградчик. Работал на лесоповале. Рейнгардт вместе с другими марковцами и частями болгарской пограничной стражи принимал участие в подавлении восстании местных коммунистов, вспыхнувшего в конце сентября 1923 г. в районе городов Белоградчик, Лом и Фердинанд. Юрий Александрович описал это в одном из своих рассказов. В 1927 г. переехал к сестре в Брюссель, где стал работать таксистом. Официально не состоял в военных организациях Русского Зарубежья, но много печатал рассказов-воспоминаний в журналах: «Вестник первопоходника» (состоял в редакционной коллегии), «Первопоходник» и «Связь по цепям марковцев».